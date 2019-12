Năm 2019: Nhìn lại những 'rung chuyển' hôn nhân của showbiz Việt

Tin hỷ Vbiz

Đám cưới thập kỷ Đông Nhi- Ông Cao Thắng





Sau 10 năm đồng hành bên nhau, cùng trải qua những thăng trầm trong sự nghiệp, cuối cùng "cặp đôi vàng" Đông Nhi - Ông Cao Thắng đã về chung một nhà vào ngày 9/11. Hơn 500 khách mời, trong đó có sự góp mặt chung vui của 200 nghệ sĩ showbiz Việt, hôn lễ được tổ chức tại tại resort 5 sao ở Phú Quốc.

Dưới khung cảnh hoàng hôn trên bãi biển, khoảnh khắc ngọt ngào khi cặp đôi trao nhẫn cưới và nắm tay nhau bước vào lễ đường đã lấy đi không ít nước mắt của dàn khách mời. Bên cạnh đó, điều khiến đám cưới Đông Nhi - Ông Cao Thắng trở thành sự kiện "bùng nổ" nhất làng giải trí năm nay chính là những khoảnh khắc hạnh phúc, vui vẻ, xúc động, cho đến "quẩy" tưng bừng, say quên lối về của các nghệ sĩ. Đây thực sự là những kỉ niệm khó quên, mang đến cảm giác gần gũi, đời thường và nhiều cảm xúc của sao Vibiz.





"Công chủa bong bóng" dừng chân về bến đỗ bình yên





Tiếp nối tin hỷ của Vbiz, Bảo Thy , thần tượng của các thế hệ 8X, 9X đời đầu cũng lên xe hoa, kết thúc những tháng ngày độc thân, lẻ bóng. Kết hôn ở tuổi 31, nàng "Công chúa bong bóng" khẳng định không có sự sớm hay muộn mà đó chính là thời điểm để cô đáp "chuyến xe buýt cuối cùng" đưa cô về nhà. Đám cưới diễn vào ngày 16/11. Tuy tiệc cưới của cô nàng có phần kín đáo hơn so với Đông Nhi, nhưng xét về độ sang chảnh và độ chịu chơi thì đám cưới của Bảo Thy cũng xứng đáng, được liệt kê vào danh sách những đám cưới đình đám nhất showbiz Việt năm nay.

Cường Đô La - Đàm Thu Trang









Cặp đôi Cường Đô la - Đàm Thu Trang đã chính thức về chung một nhà vào tháng 7/2019, trong sự chúc phúc của gia đình và khán giả. Dù Cường Đô la là một doanh nhân, Đàm Thu Trang cũng đã lâu không hoạt động showbiz nhưng với danh tiếng đình đám và mối quan hệ của cô dâu chú rể trong giới giải trí, đây cũng là một đám cưới thu hút sự chú ý của đông đảo truyền thông, công chúng.





Sóng gió hôn nhân của loạt nghệ sĩ

Góc khuất hôn nhân của Xuân Hương - Thanh Bạch









Gây hoang mang, bất ngờ cho dư luận, những ngày đầu tháng 10, nữ nghệ sĩ Xuân Hương lần lượt công khai 10 chương "tiểu thuyết" vạch trần chồng cũ Thanh Bạch. Trong đó, nghệ sĩ Xuân Hương tố cáo chồng nhiều lần hỗn láo với bố mẹ vợ và cô chỉ là bức bình phong che chắn giới tính thật của Thanh Bạch. Trước những cáo buộc của vợ cũ, nghệ sĩ Thanh Bạch chỉ chọn cách im lặng.





Ngọc Lan - Thanh Bình ly hôn, chuyện tình cổ tích tan vỡ





Giữa năm 2019, Ngọc Lan và Thanh Bình liên tục xuất hiện nhiều dấu hiệu cho thấy sự rạn nứt. Những nghi vấn được công chúng đặt ra khi, vào dịp sinh nhật hồi tháng 8 của Ngọc Lan tổ chức tại TP. HCM không có mặt Thanh Bình, và đến đầu tháng 9, cả hai hủy kết bạn trên Facebook.

Cho đến tháng 11, cặp đôi xác nhận thông tin "đường ai nấy đi" khiến nhiều khán giả không khỏi bất ngờ. Cả hai từng là hình mẫu hôn nhân lý tưởng của người hâm mộ bởi câu chuyện tình tựa cổ tích, từ 10 năm tri kỷ đến "vợ chồng vàng Vbiz". Sự tan vỡ của Ngọc Lan- Thanh Bình khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối.

Nhật Kim Anh - Bửu Lộc tranh giành quyền nuôi con hậu ly hôn





Hồi tháng 11, nữ diễn viên Nhật Kim Anh chia sẻ trên trang cá nhân việc chồng cũ không tạo điều kiện cho cô gặp mặt con. Theo đó, cô cho rằng, Bửu Lộc là người ích kỷ, từng đánh Nhật Kim Anh khi mang bầu , khiến nữ ca sĩ phải về nhà mẹ đẻ. Phía chồng cũ, Bửu Lộc lên tiếng phủ nhận việc ngăn cản Nhật Kim Anh thăm con trai. Giữa hai người từng đấu tố qua lại, giành quyền nuôi con khá gay gắt.

Nhật Kim Anh kết hôn với Bửu Lộc vào năm 2014, tuy nhiên đến tháng 6/2019, nữ diễn viên "Tiếng sét trong mưa" xác nhận cả hai đã ly hôn.

Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang "yêu lại từ đầu"





Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang kết hôn năm 2009, có tổ ấm hạnh phúc cùng với hai công chúa nhỏ. Là những người hoạt động nghệ thuật, cặp vợ chồng luôn song hành cùng hỗ trợ nhau trong những dự án âm nhạc. Tuy nhiên, hôn nhân của họ từng có chút sóng gió và có một thời gian xuất hiện thông tin ly hôn. Thế nhưng, sau tất cả, cặp đôi đã trở về bện nhau. Giờ đây cả hai thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào, lãng mạn như lúc mới yêu.





Màn hát mở màn mừng đám cưới Đông Nhi và Ông Cao Thắng