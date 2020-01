Năm 2020 là năm con gì?

Theo bảng Can – Chi – Mệnh thì năm 2020 là năm Canh Tý (tức là năm con chuột). Đây là năm của những người thuộc mệnh Thổ - Bích Thượng thổ (tức là Đất tò vò hay đất trên vách, đất trên tường thành).

Còn theo định nghĩa của Wiki, Canh Tý là kết hợp thứ 37 trong hệ thống đánh số Can Chi của người Á Đông. Theo đó, nó được kết hợp từ thiên can Canh (Kim dương) và địa chi Tý (chuột). Với chu kỳ của lịch Trung Quốc , Canh Tý xuất hiện trước Tân Sửu và sau Kỷ Hợi.

Năm 2020 là năm con chuột vàng

Năm 2020 âm lịch sẽ được tính từ ngày 25/1/2020 cho đến ngày 11/2/2021 (theo Dương lịch). Những người sinh năm 2020 theo ngày Âm lịch sẽ được tính là năm Canh Tý (tức là tuổi con chuột). Tý là con giáp đứng đầu tiên trong hệ 12 con giáp (Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi).

Theo quan niệm dân gian, những người tuổi tý có sức bền bỉ, thông minh, gian dạ. Những người tuổi Tý thường có cuộc đời giàu có nhờ chăm chỉ tích lũy. Hơn nữa, người tuổi Tý còn sống khá lạc quan, vui vẻ.

Thế nhưng cũng không phủ nhận một điều rằng, người tuổi Tý khá nhạy cảm, họ có trực giác tốt, trí tưởng tượng phong phú nhưng không giỏi trong việc đưa ra những quyết định quan trọng hoặc có một cách suy nghĩ logic.

Người tuổi Tý có nhiều bạn bè do tính cách dễ gần nhưng đôi khi họ hơi khó tính và soi mói. Người tuổi Tý thưởng trân trọng các mối quan hệ bạn bè, họ hàng. Khi họ đã thích ai thì rất khó từ bỏ.

Bảng Can Chi

Theo bảng Can – Chi – Mệnh thì năm 2020 Canh tý mệnh Thổ - Bích Thượng thổ. Như đã nói, đây là Đất tò vò, Đất trên vách, Đất trên tường thành. Điểm nổi bật nhất trong tính cách của những người này đó là sự cân bằn, tâm lý và lập trường vững vàng, không dễ bị nghiêng ngả trước sóng gió cuộc đời.

Bích thượng thổ còn là người có nghĩa khí, chính trực, đồng thời luôn tuân thủ những quy tắc cũng như chuẩn mực của bản thân. Nếu vi phạm nguyên tắc của bản thân họ sẽ cảm thấy vô cùng cắn rứt.

Về Tử vi tuổi Canh Tý 2020, năm nay, tuổi này xung khắc với các tuổi như: Mão (chuột kỵ mèo), Ngọ (Chuột kỵ ngựa), Dậu (Chuột kỵ gà). Còn theo tứ hành xung thì tuổi Tý khắc với tuổi Ngọ; còn với tuổi Dậu và Tý thì chỉ xung khắc nhẹ.

Tuổi Tý năm nay hợp với tuổi Thân và Thìn. Nhóm tam hợp là Thân – Tý – Thìn. Nhóm kết hợp của những người này có tính chiến đấu cao, quyết đtạ được mục tiêu, hay giúp đỡ người khác.

Về việc sinh con tuổi Tý 2020, do năm nay là Bích thượng thổ nên cha mẹ có thể chọn sinh con vào tháng Tứ quý, mùa hè và tránh sinh và mùa Xuân. Các tháng tốt để sinh là 4, 5, 6, 9, 12.

Phong thủy năm 2020 sẽ như thế nào?

