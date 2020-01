Tử vi người tuổi Tý năm Canh Tý: Sự nghiệp rực rỡ nhưng cẩn thận... mất tiền

Lý giải năm Canh Tý tốt hay xấu với người tuổi Tý, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà - Chủ tịch Hiệp Hội Phong Thủy Dương Công Cám Châu Thế Giới, Phân Hội Việt Nam cho biết, đây sẽ là năm khá thành công đối với người tuổi Tý.

Tuổi Tý hay tuổi chuột là tuổi của những người sinh các năm: ...1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008...

Trong 12 con giáp, chuột được chọn là con vật tiên phong, dẫn đầu. Những người tuổi này thường rất nhanh nhẹn, thông minh, có tài lãnh đạo và quản lý rất tốt. Họ cũng luôn sống lạc quan dù có phải ở trong môi trường đầy khó khăn.

Năm Canh Tý 2020 dự đoán sẽ là một năm tuyệt vời đối với người tuổi Tý nếu họ biết nắm bắt cơ hội. Đặc biệt, thời gian tốt nhất để tạo ra sự thay đổi trong cuộc sống là ba tháng đầu năm.

Năm nay, người tuổi Tý nên tham gia nhiều công việc từ thiện và các đám cưới để bù đắp năng lượng tiêu cực. Nên tránh tối đa các đám tang và nghĩa trang. Các tháng tốt cho tuổi Tý trong năm 2020 là tháng 3, 9 và 11. Các tháng nên cảnh giác là tháng 4, 7 và 10.

Về sự nghiệp, năm Canh Tý được dự đoán là một năm thành công của người tuổi Tý. Nếu quyết tâm, người tuổi này có thể dễ dàng đạt được mục tiêu và mong muốn của mình. Họ hoàn toàn có cơ hội được thăng chức hoặc tăng lương. Tuy nhiên, hãy nhớ cơ hội không từ trên trời rơi xuống mà phải chăm chỉ, nỗ lực và lên tiếng bảo vệ quyền lợi của mình.

Về tài chính, người tuổi Tý sẽ có triển vọng tốt trong năm 2020, đặc biệt là những người có công việc toàn thời gian ổn định hoặc chủ doanh nghiệp.

Đây cũng là một năm thuận lợi trong việc đầu tư của người tuổi Tý. Tuy nhiên, họ cũng có thể bị cám dỗ chi tiền.

Các tháng may mắn là tháng 3, 7, 11 và 12. Những tháng không may mắn là tháng 1, 2, 5, 9 và 10.

Về tình yêu, năm 2020 của người tuổi Tý được dự đoán là một năm khá rực rỡ. Nếu đang độc thân và muốn có một mối quan hệ thì năm nay là năm may mắn của người tuổi Tý. Nhiều cơ hội tình cảm sẽ đến nếu bạn tự tin và chủ động.

Về sức khoẻ thì sẽ không có nhiều khác biệt so với năm trước. Tuy nhiên, người tuổi Tý nên chú ý, khi đi du lịch tốt nhất nên dùng phương tiện giao thông công cộng. Nếu không, bạn phải rất chú ý khi lái xe. Khi ở dưới nước trong mùa hè thì cũng rất nên cẩn thận.

Tuổi Tý cũng có thể sẽ thiếu ngủ nhiều và dẫn đến các vấn đề trong năm nay. Khi cảm thấy không khỏe thì nên gặp bác sĩ càng sớm càng tốt. Hiến máu cũng làm một điều nên làm trong năm nay.

Tuổi Tý nên chú ý với Sức Khỏe của mình trong các tháng 1, 2 và 10. Đặc biệt cẩn thận khi ở dưới nước vào tháng 5.

Như vậy năm Canh Tý tốt hay xấu với người tuổi Tý phụ thuộc nhiều vào sự cẩn trọng cũng như cố gắng, chủ động của người tuổi này.

Truyền thuyết 12 con giáp. Nguồn: Youtube

Kiều Đỗ (t/h)