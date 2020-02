Nam chính Ký Sinh Trùng Choi Woo Sik trước bom tấn: Tài năng nhưng từng chật vật với vai phụ

Trước khi được đạo diễn Bong Joon Ho "chọn mặt gửi vàng", nam chính Ký Sinh Trùng Choi Woo Sik vốn chỉ được biết đến với các loại vai phụ. Những khán giả cuồng nhiệt của phim Hàn Quốc sẽ cảm thấy gương mặt nam diễn viên này có phần "quen quen", nhưng không phải ai cũng có thể chỉ mặt gọi tên. Thực tế, anh thường được đảm nhiệm các vai phụ trong nhiều bộ phim truyền hình đình đám một thời như Hoàng tử gác mái, Fight My Way hay phim điện ảnh Train to Busan, Okja. Đến tận năm 2014, việc nhận vai chính trong phim điện ảnh độc lập "Set me free" đã đánh dấu sự thay đổi sự nghiệp của Choi Woo Sik.

Choi Woo Sik được đánh giá là diễn viên không chỉ sở hữu ngoại hình điển trai, chiều cao ấn tượng mà còn có khả năng đổi mới bản thân với những vai diễn khác nhau. Dù nhận vai nào, nam diễn viên cũng luôn chăm chỉ và hết mình cho vai diễn. Thậm chí, anh còn là một diễn viên vô cùng nghiêm túc với công việc, trong suốt những năm hành nghề chưa từng dính phải scandal nào. Đến tận thời điểm này, nam diễn viên cũng chưa một lần công khai chuyện hẹn hò, chỉ tập trung cống hiến cho nghiệp diễn.

Trước đó, dù chỉ đóng các vai phụ, diễn xuất của nam diễn viên sinh năm 1990 vẫn luôn được công nhận và nhận nhiều lời khen. Tại LHP Quốc tế Busan, Choi Woo Sik đã nhận giải "Nam diễn viên của năm", và sau đó lại tiếp tục nhận giải "Nam diễn viên mới xuất sắc nhất" tại Giải thưởng của hiệp hội phê bình phim Hàn Quốc lần thứ 35. Không chỉ vậy, tại lễ trao giải "Rồng Xanh" danh giá bậc nhất xứ Hàn, anh đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ đáng gờm khác như Kang Ha Neul, Lee Min Ho,... để nhận giải "Nam diễn viên mới xuất sắc nhất".

Và sau cùng, thái độ làm việc chuyên nghiệp của Choi Woo Sik đã giúp anh được hưởng "trái ngọt". Trở thành nam chính trong bộ phim Ký sinh trùng là một bước tiến nhảy vọt với nam diễn viên này, nhất là sau khi bộ phim giành chiến thắng vang dội tại Oscar 2020, hứa hẹn một sự nghiệp rộng mở cho Choi Woo Sik.

Chi Nguyễn (t/h)