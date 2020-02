Làm rõ nguyên nhân nam công nhân tử vong bất thường trong vườn cây cảnh, xe máy dựng ngay bên cạnh

Tin tức mới nhất ngày 22/2, tối hôm qua (21/1)công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị đã khám nghiệm hiện trường và làm rõ nguyên nhân tử vong của một công nhân vườn cây cảnh.



Được biết, danh tính nạn nhân là ông Nguyễn Văn Đức (SN 1942, ngụ quận 9). Nạn nhân đang làm việc cho vườn cây cảnh nằm trong Công viên văn hóa lịch sử Dân tộc (Khu di tích Đền Hùng) ở phường Bình Thắng, TP. Dĩ An. Vườn cây cảnh này thuộc công ty cây xanh trên địa bàn thành phố.

Nơi xảy ra vụ việc.



Theo thông tin ban đầu, vào chiều 21/1 nữ quản lý của công ty có đến vườn cây cảnh để kiểm tra công việc. Khi vào trong vườn cây, người phụ nữ phát hiện ông Đức tím tái nằm bất động dưới đất nên đã hô hoán mọi người tới kiểm tra.

Tuy nhiên, đến thời điểm phát hiện thì ông Đức đã tử vong, bên cạnh là chiếc xe máy được dựng ngay ngắn. Công an địa phương nhận được tin báo đã ngay lập tức có mặt để bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong của nạn nhân.



Báo Đời sống Pháp luật thông tin, đồng nghiệp của ông Đức chia sẻ, sáng 21/1 nạn nhân vẫn đến làm việc bình thường, tưới cây xong rồi về. Đến buổi chiều, ông quay lại tiếp tục làm việc thì xảy ra vụ việc đau lòng.



Những nhân viên còn lại làm việc ở khu vực khác, không cùng chỗ ông Đức. Nạn nhân một mình tưới nước ở vườn cây nhỏ, nên khi xảy ra vụ việc mọi người không hề hay biết.



Hiện vụ việc vẫn được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

