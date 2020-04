Vụ CSGT Nha Trang bị “tố” gạ tình người vi phạm giao thông: Người trong cuộc lên tiếng

Bài đăng trên facebook

Ông A. thỏa thuận với cô K.N., sau khi quan hệ tình dục 2 tiếng đồng hồ sẽ đóng phạt giúp cô N. 600.000 đồng, lấy giấy đăng ký xe ra trước ngày quy định. Bài đăng còn ghi rõ, ông A. quan hệ tình dục với cô N. tại phòng 203 của một khách sạn nằm trên đường Lý Tự Trọng (TP Nha Trang). Sau đó đã trả giấy đăng ký xe, biên bản vi phạm ngay trong khách sạn. Bàn Đăng cho biết, ông A. đã có vợ và hai con. Bên cạnh đó, bàn đăng có có thêm hình ảnh, một cặp nam nữ khỏa thân bị bắt quả tang khi đang ngồi trên giường.

Liên quan đến sự việc trên, sáng 19/4, ông N.C.A. – cán bộ CSGT, Công an TP Nha Trang (người bị “tố” gạ tình) đã có buổi trao đổi với tờ Dân Việt. Ông A. cho biết: “Ngay sau khi sự việc xảy ra, ngày hôm qua (18/4), tôi đã làm báo cáo gửi Công an TP Nha Trang . Trong vụ việc này, có một số vấn đề không đúng như sự thật, có những cái bất hợp lý. Nếu tôi sai đến đâu, đều chấp nhận cơ quan xử lý đến đó. Một số vấn đề đăng lên thêu dệt không đúng sự thật làm ảnh hưởng uy tín, danh dự của tôi”.

Hình ảnh bên dưới bài đăng

Về phía cơ quan chức năng, chiều ngày 18/4, đại tá Trần Văn Giang – Trưởng Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, đang tổ chức xác minh thông tin, hình ảnh vụ một người được cho là CSGT Nha Trang bắt xe một phụ nữ trẻ, rồi gạ gẫm cô này vào khách sạn để quan hệ tình dục và sau đó trả lại giấy tờ xe, biên bản xử phạt… "Nếu đúng vậy thì sẽ xử lý nghiêm, không bao che, không có vùng cấm", ông Giang khẳng định.

Cũng trong chiều ngày 18/4, một lãnh đạo Đội CSGT Nha Trang cho biết cũng đã có báo cáo vụ việc cho lãnh đạo Công an TP Nha Trang. Hiện, nam CSGT bị “tố” vẫn làm việc bình thường do chưa có kết luận từ cơ quan chức năng

