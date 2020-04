Nám da vùng quanh miệng: Nguyên nhân xuất hiện và cách loại bỏ hiệu quả nhất

Vì sao xuất hiện nám da vùng miệng?

Như bạn đã biết, nám da là hiện tượng tăng tiết quá mức sắc tố melanin có trong da, khiến một số vùng da nào đó trở nên sẫm màu. Theo nghiên cứu, nám da được chia làm 3 nhóm chính: nám mảng, nám đốm và nám hỗn hợp.

Trong đó, nám da vùng miệng ban đầu có thể là những đốm nhỏ, mọc rải rác, sau đó lan rộng ra thành mảng và “xâm chiếm” vùng da quanh miệng. Khi bị loại nám này, tính thẩm mỹ trên khuôn mặt sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Nếu không được điều trị kịp thời, có thể thể ngày một nghiêm trọng hơn. Chưa kể, nám da khu vực này chứng tỏ quá trình lão hóa đang diễn ra nhanh chóng hoặc da đang phải chịu nhiều tổn thương.

Nám da quanh miệng gây mất thẩm mỹ cho khuôn mặt

Có nhiều nguyên nhân khiến làn da bị nám, chủ yếu là do nội tiết, môi trường và thói quen sử dụng mỹ phẩm. Cụ thể, dưới tác động của ánh nắng mặt trời, tia cực tím, nếu làn da không được bảo vệ kỹ càng sẽ khiến melanin tăng sinh. Bên cạnh đó, việc dùng mỹ phẩm không đảm bảo chất lượng, hoặc da không được làm sạch… đều có thể khiến hình thành nám da.

Vốn dĩ, nám có xuất hiện ở nhiều vị trí trên mặt như má, rán hay cằm. Tuy nhiên, do cấu trúc vùng da quanh miệng mỏng, lại ít tiết bã nhờn hơn nên dễ bị tác động bởi các yếu tố môi trường, nội tiết tố. Do đó, tỷ lệ chị em bị nám da vùng quanh rất cao.

Cách loại bỏ nám da vùng quanh miệng hiệu quả

Tùy thuộc vào cơ địa mỗi người mà tình trạng nám da sẽ khác nhau. Cụ thể, có trường hợp nám chỉ nằm ngoài da, có trường hợp nám lại ăn sâu vào lớp hạ bì. Nám da vùng miệng tuy không ăn sâu vào tầng dưới da nhưng cũng là loại nám khó điều trị. Những phương pháp như đắp mặt nạ, dùng chế phẩm đặc trị có thể tác động ngoài da và mang đến hiệu quả ở một mức độ nào đó.

Khi bị nám da quanh miệng, bạn có thể dùng mặt nạ chanh, mật ong và sữa chua đắp lên da thường xuyên. Bạn hòa nước cốt của ¼ quả chanh tươi, 1 thìa mật ong hoặc sữa chua trong bát nhỏ. Rửa mặt bằng nước ấm để lỗ chân lông giãn nở. Phết một lớp hỗn hợp lên vùng da bị nám rồi chờ cho khô. Sau đó rửa mặt nhẹ nhàng lại với nước ấm. Lưu ý, bạn cần tránh tiếp xúc với ánh nắng sau khi sử dụng chanh. Tốt nhất, bạn nên sử dụng mặt nạ này vào buổi tối để da được thẩm thấu dưỡng chất tốt nhất.

Hỗn hợp mặt nạ từ chanh giúp làm sáng da hiệu quả

Bên cạnh đó, bạn có thể khắc phục tình trạng nám da này bằng việc tẩy tế bào chết hàng ngày. Chấm một lượng nhỏ sản phẩm tẩy tế bào chết (cỡ bằng hạt đậu) lên khăn ẩm. Nhẹ nhàng chà khăn lên da để loại bỏ tế bào da mang sắc tố và làm sạch da hiệu quả. Hỗn hợp tẩy tế bào chết có thể là dưa chuột bào nhỏ với nước cốt chanh hoặc dùng yến mạch.

Bạn cũng có thể thoa gel nha đam (lô hội) tươi lên vùng da bị nám. Nó giúp dưỡng ẩm và phục hồi da hiệu quả. Nhất là làn da bị sạm đen do tiếp xúc với ánh nắng.

Thành phần của nha đam giúp phục hồi tế bào da tổn thương nhanh chóng

Nếu áp dụng các biện pháp thiên nhiên trong khoảng thời gian dài nhưng không mấy hiệu quả, bạn có thể tìm đến bác sĩ da liễu để được tư vấn.

