Nam diễn viên nổi tiếng nhiễm COVID-19 phải cưa chân vì biến chứng

Theo USA Today, nam diễn viên nổi tiếng Nick Codero sắp phải cưa chân vì biến chứng từ việc nhiễm COVID-19 . Mới đây, vợ của nam diễn viên, Amada Kloots đã chia sẻ trên trang cá nhân rằng chồng cô sẽ phải phẫu thuật cắt chi vì bị tụ máu đông trong chân.

Vào tháng 4/2020, nam diễn viên được xác nhận dương tính với COVID-19 và được cách ly điều trị ở trung tâm y tế Cedars-Sinai, Los Angeles, Mỹ . Tuy nhiên, tình trạng Sức Khỏe của Nick có chuyển biến xấu và các bác sĩ phải cho anh sử dụng ECMO (máy thở oxy ngoại bào). Ban đầu, các bác sĩ điều trị đã cho diễn viên dùng thuốc chống đông máu. Tuy nhiên, họ phải ngừng dùng phương pháp này do ảnh hưởng xấu tới huyết áp và làm chảy máu trong ruột.

Gần đây, Amada cho biết chồng cô đã được đưa ra khỏi máy ECMO, tuy nhiên anh sẽ phải phẫu thuật cắt chân vì biến chứng. Amada Kloots chia sẻ với người hâm mộ: "Bác sĩ nói tim và phổi của Nick bây giờ đang ở trạng thái tốt nhất có thể. Hiện, anh ấy vẫn cần sự hỗ trợ của thuốc và máy thở... Dù vậy, đáng tiếc là Nick gặp vấn đề với máu đông ở chân. Các bác sĩ vẫn đang cố gắng để chữa trị cho anh ấy. Chúng tôi vẫn chưa biết hậu quả xấu nhất sẽ như thế nào, các bác sĩ không chắc anh ấy có thể đi lại được nữa hay không”.

Trong suốt thời gian nam diễn viên hôn mê, Amada luôn quay video về cô ấy cùng cậu con trai bé bỏng 10 tháng tuổi của hai người tên Elvis để động viên tinh thần nam diễn viên. Kloots hy vọng nam diễn viên không cảm thấy cô đơn và sẽ nhìn thấy gia đình khi tỉnh dậy. Amada cho hay: "Tôi nhớ anh ấy rất nhiều. Tất nhiên là tôi không được phép đến thăm và không thể làm gì để chăm sóc anh ấy. Nick không được phép ăn hay uống, anh ấy rất yếu đuối và khó thở".

Nick Cordero là diễn viên người Canada 42 tuổi, anh hoạt động tại Mỹ ở cả hai lĩnh vực sân khấu và điện ảnh. Nam diễn viên góp mặt trong 10 phim, trong đó có Going in Style (2017) và Inside Game (2019); từng nhận đề cử giải Tony với vở Bullets Over Broadway (2014).

Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đã bị COVID-19 cướp đi sinh mạng như Joe Diffie, John Prine, Andrew Jack, Lee Fierro,... Sự ra đi của họ để lại trong lòng người thân và người hâm mộ nhiều nỗi đau buồn và xót xa.

Your browser does not support HTML5 video.

Mỹ vẫn là tâm dịch COVID-19 lớn nhất thế giới

Chi Nguyễn (t/h)