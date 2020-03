Nam diễn viên nổi tiếng Tom Hanks và vợ nhiễm COVID-19

Ngày 11/3 (giờ địa phương), nam diễn viên nổi tiếng Tom Hanks cho biết ông và vợ mình đã nhiễm COVID-19 . Tom Hanks và vợ là Rita Wilson, cùng 63 tuổi, đang có mặt tại Úc để quay bộ phim về Elvis Presley, trong đó Tom Hanks sẽ đảm nhiệm vai Đại tá Tom Parker là quản lý của ca sĩ người Mỹ huyền thoại.





Tom Hanks và Rita Wilson dương tính với COVID-19





Theo đó, Tom Hanks đã chia sẻ trên Instagram của mình như sau: "Xin chào mọi người! Rita và tôi đang ở Úc. Chúng tôi có cảm thấy mệt mỏi, giống đang mắc bệnh cúm và cơ thể đau nhức. Rita thì chịu đựng những cơn run, chúng cứ đến và đi. Chúng tôi cũng bị sốt nhẹ nữa.





Để chắc chắn, như thế giới đang cần mỗi chúng ta lúc này, chúng tôi đã đi xét nghiệm virus corona và cả hai đều phát hiện dương tính với virus này. Vậy phải cần làm gì tiếp theo?





Chúng tôi phải tuân thủ các quy trình do các quan chức y tế hướng dẫn. gia đình Hanks sẽ được cách ly để bảo đảm an toàn và sức khoẻ cho cộng đồng. Chuyện gì đến sẽ đến thôi, đâu còn cách nào khác, đúng không? Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin cho cả thế giới biết!"





Tom Hanks thông báo tin tức trên Instagram





Trước thông tin này, hãng sản xuất phim Warner Bros cho biết họ đang thực hiện các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ mọi người, đặc biệt là những người đang tham gia hoạt động sản xuất trên toàn thế giới.





Tom Hanks và Rita Wilson được xác nhận dương tính với COVID-19. Clip: Fox News

Thông tin về Tom Hanks được đăng tải sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố quyết định đình chỉ việc đi lại từ châu Âu đến Mỹ trong vòng 30 ngày để ngăn bệnh dịch COVID-19 lan rộng. Cũng vào ngày 11/3, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã chính thức tuyên bố COVID-19 là đại dịch toàn cầu. Hiện tại, Australia đã có 128 ca nhiễm COVID-19, còn tại Mỹ là hơn 1.300 ca.





Tom Hanks, tên thật là Thomas Jeffrey Hanks, là diễn viên và nhà sản xuất phim nổi tiếng người Mỹ. Tom Hanks từng góp mặt trong nhiều bộ phim nổi tiếng với diễn xuất vô cùng thuyết phục như The Green Mile, Forrest Gump, Apollo 13, Saving Private Ryan... hay góp giọng trong loạt phim hoạt hình đình đám của Disney Toy Story. Ông từng đoạt 2 giải Oscar danh giá và giải Quả cầu vàng thành tựu trọn đời cùng vô số những giải thưởng khác.









Tom Hanks là một trong ba diễn viên từng đóng tới 7 phim bom tấn Hollywood liên tiếp có doanh thu lên tới trên 100 triệu USD. Ông cũng là Ngôi Sao mang lại doanh thu cao thứ hai trong lịch sử điện ảnh thế giới. Ông kết hôm với vợ là diễn viên Rita Wilson vào năm 1988. Trước đó, Rita cũng từng tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng như The Story of Us, Runaway Bride,... và thậm chí còn tham gia lĩnh vực ca hát, sản xuất phim....





Trong một diễn biến khác, danh ca Celine Dion vừa thông báo sẽ hủy hai buổi biểu diễn tại Mỹ vào ngày 11/3 và 13/3. Cô cho biết mình bị cảm lạnh nhưng do lo lắng có thể nhiễm COVID-19 nên đã đi làm xét nghiệm, rất may mắn là âm tính với virus. Bác sĩ đã đề nghị cô nên nghỉ ngơi ít nhất 1 tuần để đảm bảo Sức Khỏe , do đó Celine Dion đã dời buổi biểu diễn sắp tới của mình sang tháng 11.





Chi Nguyễn (t/h)