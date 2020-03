Nam diễn viên phim `Cá sấu Dundee` qua đời do nhiễm COVID-19

Ngày 26/3 (giờ địa phương), Hiệp hội Diễn viên Điện ảnh Mỹ công bố nam diễn viên phim "Cá sấu Dundee" Mark Blum đã qua đời sau khi nhiễm COVID-19. Ông là một diễn viên tận tụy, dù ở độ tuổi U70 nhưng vẫn năng nổ tham gia đóng phim.

Ông bắt đầu tham gia diễn xuất từ năm 1970 trên các sân khấu, sau đó lấn sân sang phim điện ảnh vào những năm 1980. Những bộ phim nổi tiếng ông từng tham gia trong thời kì này có "Lovesick" (1983), "Just Between Friends" (1986), "Blind Date" (1987), "The Presidio" (1988)... Tuy nhiên, phải đến khi ông tham gia đóng phim "Cá sấu Dundee" và "Tìm kiếm tuyệt vọng" với Madonna, Rosanna Arquette thì tên tuổi Mark Blum bắt đầu vang xa.

Sau này, ông cũng tham gia nhiều bộ phim truyền hình khác như "Succession" của HBO và "You" trên Netflix, "Mozart in the jungle" của Amazon. Những bộ phim gần đây nhất có sự góp mặt của oonglaf "Coin Heist" (2017) và "Love Is Blind" (2019), "The Good Fight" (2020), "Almost Family" (2020), "Billions" (2020). Ông không chỉ hoạt động tích cực mảng phim ảnh mà còn rất đam mê sân khấu. Ông đã tham gia nhiều vở diễn ở các sân khấu khác nhau, thường xuyên xuất hiện trên Broadway bất chấp tuổi già.

Tuy nhiên, nam diễn viên gạo cội đã không may nhiễm COVID-19 và qua đời. Nhà hát Playwrights Horizons tưởng niệm Mark Blum trên mạng xã hội : "Playwrights Horizons tưởng niệm Mark Blum, một người bạn lâu năm thân thương, một nghệ sĩ hoàn hảo đã ra đi vĩnh viễn. Cảm ơn những gì nghệ sĩ này đã mang đến cho nhà hát chúng tôi, đến khán giả trên khắp thế giới. Chúng tôi sẽ luôn luôn nhớ!".

Trước đó, làng giải trí thế giới cũng phải chia tay biên tịch tài năng Terrence McNally vì biến chứng từ việc nhiễm Covid-19, hưởng thọ 81 tuổi. Nhiều Ngôi Sao nổi tiếng khác của Hollywood cũng được xác nhận nhiễm COVID-19 như Tom Hanks, Olga Kurylenko,... khiến nhiều người hâm mộ lo lắng.

Chi Nguyễn (t/h)