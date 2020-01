Năm nay có bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán 2020 không?

Tết Nguyên Đán 2020 có bắn pháo hoa không?

Theo Điều 7 Nghị định 36/2009/NĐ-CP quy định về việc tổ chức bắn pháo hoa được tiến hành trong các dịp thì có dịp Tết Nguyên Đán. Vì thế, năm nay rất nhiều tỉnh, thành phố đã có kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa để phục vụ nhu cầu đón Tết nguyên đán của người dân và phục vụ khách du lịch.

Tại Hà Nội, ngày 27/11, UBND TP Hà Nội đã ban hành Văn bản số 5168/UBND-NC đồng ý đề nghị tổ chức bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Canh tý 2020 của Sở Văn hóa và thể thao thành phố tại 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn.

Theo đó, tại Hà Nội sẽ tổ chức 6 điểm bắn pháo hoa tầm cao và 24 điểm bắn pháo hoa tầm thấp. Thời gian bắn là 15 phút, sẽ bắt đầu bắn từ 00 giờ 00 phút đến 00h 15 phút ngày 25/1/2020 (từ Đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Canh Tý). Kinh phí tổ chức bắn pháo hoa sẽ được huy động từ nguồn xã hội hóa.

Bắn pháo hoa đón Tết Nguyên đán 2020 vẫn được tổ chức bình thường tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố khác

Trong văn bản đã ban hành, UBND Hà Nội giao Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội tham mưu cho Ban Cán sự Đảng UBND thành phố báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy; chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Sở kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Công an TP, Sở Giao thông vận tải, UBND các quận, huyện, thị xã, các đơn bị liên quan tham mưu cho UBND TP triển khai thực hiện.

Ngoài Hà Nội thì cũng có nhiều tỉnh thành phố khác bắn pháo hoa chúc mừng năm mới vào Đêm Giao thừa năm nay như TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hòa Bình… Mỗi tỉnh, thành phố tổ chức bắn pháo hoa đều có sự chỉ đạo và thực hiện nghiêm ngặt từ UBND tỉnh, thành phố cùng các đơn vị liên quan.

Đối với người dân Việt Nam, bắn pháo hoa dịp Tết nguyên đán là một trong những sự kiện quan trọng. Với những người ở địa phương có tổ chức bắn pháo hoa thì sẽ cùng nhau đi xem trực tiếp, còn những người ở địa phương không bắn pháo hoa thì có thể ngồi trước màn hình vô tuyến xem trực tiếp bắn pháo hoa từ đầu cầu Hà Nội hoặc các tỉnh thành khác.

Tiếng pháo hoa còn là sự đánh dấu việc kết thúc một năm cũ và là cách khởi đầu cho một năm vui vẻ, rực rỡ. Chắn chắn, ngay từ thời điểm này, người dân cả nước đã rất háo hức tìm hiểu về các địa điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội cũng như các tỉnh, thành phố khác.

Một số lưu ý khi đi xem bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

Bắn pháo hoa vốn là chương trình rất được mong chờ trong đêm giao thừa. Với số lượng người tham gia đông, nên việc đi xem pháo hoa cũng cần được lưu ý. Việc này giúp người dân không bị chen lấn xô đẩy, chủ động được thời gian, nơi gửi phương tiện giao thông …. Dưới đây là một số lưu ý khi đi xem bắn pháo hoa:

Thứ nhất, người dân cần chủ động phương tiện đi lại, gửi xe đúng nơi quy định tránh để bị chặt chém cũng như không có chỗ để xe. Bởi trong đêm giao thừa, người dân nhất là ở Hà Nội đổ ra đường rất đông, nếu bạn không biết địa điểm gửi xe uy tín thì dễ bị chặt chém giá gửi xe.

Thứ hai, nên đến từ sớm. Các bạn nên đến địa điểm bắn pháo hoa từ sớm để tìm cho mình một vị trí đứng thuận lợi nhất. Việc này giúp bạn không bị chen lẫn, xô đẩy khi đi xem pháo hoa.

Người dân đi xem pháo hoa cần lưu ý đến tư trang và nên đi sớm để chọn được vị trí đứng thuận lợi

Thứ ba, bảo vệ mắt khi xem pháo hoa. Đây là một điều vô cùng quan trọng khi các bạn đi xem pháo hoa, nhất là việc dẫn theo các bạn nhỏ đi xem. Bạn nên đứng cách tầm bắn khoảng 200 – 500 mét, đây là khoảng cách an toàn cho mắt. Nếu đứng quá gần, đôi mắt dễ bị dính bụi pháo hoa khi bạn ngửa cổ lên xem. Hậu quả khi dính bụi pháo hoa là vô cùng nguy hiểm.

Thứ tư, hạn chế hít thở. Không gian chật chột, mùi thuốc pháo hoa có thể làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến Sức Khỏe , nhất là với những người bị mắc bệnh phổi. Để tránh điều này, các bạn hạn chế hít thở sâu giữa đám đông.

Thứ năm, cẩn thận với tư trang mang theo. Vì không gian đông đúc, chật chội nên đây là cơ hội thuận lợi cho những kẻ hành nghề móc túi hoạt động. Chính vì thế, khi đi xem bắn pháo hoa bạn cần có ý thức tự bảo vệ tư trang, mang ít tiền, không nên mang nhiều trang sức…

