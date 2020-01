Năm nay có Táo quân không?

Táo quân là chương trình hài kịch truyền hình được khán giả cả nước yêu mến. Táo quân giống như một “món ăn tinh thần” thường niên vào tối ngày 30 Tết Âm lịch. Suốt 16 năm công chiếu, Táo quân mang đến tiếng cười trào phúng, đả kích nhiều vấn đề “nóng” trong xã hội suốt một năm.

Tuy nhiên, vào cuối tháng 11/2019, cộng đồng mạng xôn xao thông tin, Tết Canh Tý năm 2020, đài truyền hình Việt Nam sẽ dừng chiếu chương trình Táo quân. Thay vào đó sẽ là một chương trình mới nhưng thời điểm đó VTV không tiết lộ thông tin chương trình này.

Lúc đó, NSƯT Chí Trung (Táo Giao thông) chia sẻ, năm nay (2020), Trung tâm sản xuất phim truyền hình, Đài truyền hình Việt Nam sẽ không sản xuất Táo quân 2020 nữa, thay vào đó là một chương trình hoàn toàn mới. thông tin này về fomat chương trình mới không được nghệ sĩ Chí Trung tiết lộ.

Đến đầu tháng 12/2019, trong chương trình VTV kết nối, đạo diễn Đỗ Thanh Hải – Giám đốc trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC) đã khẳng định, Táo quân đã dừng lại sau 16 năm phục vụ khán giả. Nhưng năm nay sẽ có một chương trình Táo vi hành được phát sóng vào đúng ngày “ông Công ông Táo lên trầu trời” (ngày 23 tháng Chạp).

Táo quân dừng sản xuất sau 16 năm lên sóng

Cũng theo đạo diễn Đỗ Thanh Hải, chương trình này được nghi hình nhưng không đề cập đến các vấn đề của xác hội. Đây là câu chuyện của các Táo cùng Ngọc hoàng đi vi hành ở châu Âu và nếu ra các vấn đề cộng đồng . Đồng thời tái hiện lại cuộc sống của người dân xa xứ. Trước đó, chương trình này đã được ghi hình ở Cộng hòa Séc với sự phối hợp của cộng đồng người Việt tại châu Âu.

Như vậy, có thể khẳng định, trong buổi tối ngày 30 Tết năm nay, người dân cả nước sẽ không có chương trình Táo quân để xem nữa. Với các nghệ sĩ từng nhiều năm tham gia đóng Táo quân và khán giả cả nước đây là một tin “rất sốc”. Bởi với họ, Táo quân không chỉ là chương trình truyền hình bình thường, Táo quân là một “món ăn tinh thần” quen thuộc với người dân cả nước trong dịp Tết nguyên đán.

Hơn nữa, Táo quân là chương trình duy nhất trong năm mà người dân được gặp tất cả các nghệ sĩ hài miền Bắc kỳ cựu như Chí Trung, Quốc Khánh, Vân Dung, Công Lý, Xuân Bắc, Tự Long, Quang Thắng, Minh Hằng…

Trước việc Táo quân bị dừng sóng sau 16 năm lên hình, NSND Khải Hưng – Nguyên giám đốc VFC từng chia sẻ với Zing .vn: “Mọi người bải dừng lại, nhưng dừng lại thì làm cái gì bây giờ, vẫn phải làm chứ. Rất nhiều người vẫn muốn xem, chương trình của năm mà, không thể một vài người nói không làm là không làm được”.

Tuy vậy, “cha đẻ” của Táo quân cho rằng, đã đến thời điểm nên có những thay đổi. Và Táo quân khép lại sẽ mở ra một cánh cửa mới cho chương trình mới.

Chương trình gì sẽ thay thế Táo quân vào tối 30 Tết?

Nói về chương trình sẽ thay thế Táo quân trong tối 30 Tết năm nay, đạo diễn Đỗ Thanh Hải nói rằng: “Năm nay sẽ có “Gặp nhau cuối năm” nhưng với phong cách mới, không giống Táo quân nữa, đi theo hướng hài kịch. Năm nay, VFC vẫn gửi đến khán giả chương trình gặp nhau cuối năm. Chúng tôi cũng có gắng tạo ra một fomat mới, màu sắc chủ đạo vẫn là hài kịch, vẫn có những câu chuyện, những vấn đề trong xã hội suốt 1 năm qua và quy tụ đủ các gương mặt diễn viên, nghệ sĩ hài trong ekip Táo quân hàng năm. Chúng tôi hy vọng nó sẽ đủ hấp dẫn để thỏa mãn sự kỳ vọng của khán giả”.

Theo tin từ tờ Lao động, chương trình “Gặp nhau cuối năm Xuân Canh Tý 2020” đã được ghi hình trong 2 ngày là ngày 4 và 5/1/2020 tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (Hà Nội). Chương trình này mang màu sắc, fomat mới và vẫn có sự tham gia của các nghệ sĩ trong ekip Táo quân. Điều đặc biệt, chương trình có thêm sự góp mặt của nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền và Xuân Hinh.

Gặp nhau cuối năm là chương trình thay thế cho Táo quân

Theo dự kiến, chương trình “Gặp nhau cuối năm Xuân Canh Tý 2020” sẽ được phát sóng vào khung giờ của chương trình Táo quân hàng năm, tức là 20h tối ngày 30 Âm lịch (tức ngày 24/1 Dương lịch). Được biết, chương trình phát sóng trong vòng 2 tiếng từ 20h đến 22h trên kênh sóng VTV. Đây là chương trình có thời lượng 120 phút.

Theo một số nguồn tin khác, mặc dù là chương trình “Gặp nhau cuối năm” nhưng vẫn thu hút được rất nhãn hàng đăng ký quảng cáo. Cụ thể, cứ 10 giây quảng cáo trên trương trình, doanh nghiệp phải trả 200 triệu đồng. Số tiền sẽ tăng lên nếu xuất hiện với thời gian dài hơn từ 15, 20 đến 30 giây (tương ứng với số tiền 240 triệu đồng, 300 triệu và 400 triệu).

Mức giá này có phần thấp hơn so với chương trình Táo quân năm 2019. Tuy nhiên, đây được xem là mức giá tối thiểu để nhãn hàng phát sóng quảng cáo trong Táo Quân là 265 triệu đồng cho thời lượng 10 giây và cao nhất là 530 triệu đồng cho 30 giây.

Nghệ sĩ Xuân Bắc nói lý do Táo quân dừng sản xuất

Nga Đỗ (t/h)