Nam phi công người Anh có chuyển biến tích cực, đến gần cơ hội ghép phổi

Sáng 18/5, thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM cho biết Sức Khỏe của BN91 - nam phi công người Anh có chuyển biến tích cực. Tình trạng tràn dịch màng phổi của bệnh nhân đã được ngăn chặn tốt, các bác sĩ quyết định rút ống dẫn lưu. Kết quả siêu âm phổi cho thấy phổi phải của bệnh nhân nhiều B lines, đông đặc thuỳ giữa dưới, ít dịch màng phổi, không hình ảnh tràn khí, phổi co nhỏ. Phổi trái nhiều B lines, đông đặc vùng sau dưới, ít dịch màng phổi.

Nhiều ngày qua, bệnh nhân không sốt, bệnh nhân đã xét nghiệm cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2 từ ngày 7/5 tới nay. Hiện tại, tình trạng bệnh nhân không sốt, mạch và huyết áp ổn định, đang tiếp tục thở máy, thỉnh thoảng có kích thích nhẹ. Bệnh nhân có dùng thuốc vận mạch liều thấp, mạch và huyết áp ổn định, không ghi nhận xuất huyết.

Nói với Zing.vn, TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, cho biết trong hôm nay, bệnh viện sẽ tiến hành làm CT Scan, xét nghiệm để đánh giá chức năng của phổi, tim mạch và các cơ quan trong cơ thể người bệnh. Đồng thời, tiếp tục các xét nghiệm tầm soát vi khuẩn bội nhiễm.



Sau khi làm lại các xét nghiệm, các bác sĩ sẽ tiến hành hội chẩn chuyên môn với Bộ Y tế để xem xét tình hình, quyết định hướng điều trị tiếp theo.



Theo các bác sĩ việc tiến hành chụp CT scan cho bệnh nhân này khá vất vả bởi cơ thể bệnh nhân đang được gắn với rất nhiều hệ thống dây dẫn. Bệnh nhân sẽ được tạm ngưng máy lọc máu. Các bác sĩ sẽ đưa nam phi công cùng hệ thống máy thở, ECMO đến phòng CT Scan để chụp chiếu phổi.



Những lần chụp trước đó, các bác sĩ phải đợi tới ban đêm khi bệnh viện vắng người mới chuyển bệnh nhân cùng hệ thống máy móc khu chụp CT Scan.

Đến ngày 18/5, nam phi công người Anh đã nhập viện được 2 tháng và can thiệp máy ECMO ngày thứ 43. Đây là bệnh nhân COVID-19 nặng nhất tại Việt Nam. Ngành y tế đang nỗ lực tìm mọi giải pháp với hy vọng giữ lại sự sống cho người bệnh.

Yếu tố béo phì với cân nặng 100 kg và chiều cao 1,83 m, cơ thể bệnh nhân lại phản ứng quá mức với virus nên tạo ra "cơn bão cytokine", tấn công lại chính tế bào lành khiến tình trạng nguy kịch. Bệnh nhân cũng kháng toàn bộ thuốc chống đông máu, Bộ Y tế phải đặt mua thuốc hiếm từ nước ngoài về điều trị.

Kể từ khi khởi động thông tin tìm nguồn hiến để ghép phổi cho nam phi công, Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia cho biết đã nhận được hàng chục lời đề nghị được tặng một phần phổi. Dù vậy, các bác sĩ vẫn ưu tiên tìm cả hai lá phổi từ người hiến đã chết não để ghép cho bệnh nhân 91.

