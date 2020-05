Nam sinh 15 tuổi đột tử khi tập thể dục, nguyên nhân có liên quan đến khẩu trang?

Sau 3 tháng đóng cửa mọi hoạt động, khi tình hình dịch bệnh lắng xuống, các trường học tại Trung Quốc đã mở cửa đón học sinh trở lại. Để bảm bảo an toàn trong mùa dịch, học sinh được khuyến cáo đeo khẩu trang tới lớp.

Một bi kịch đã xảy ra vào ngày 24/4, một nam sinh trung học 15 tuổi sống tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đột tử khi đeo khẩu trang N95 trong lúc chạy bộ giờ thể dục tại trường.

Sau khi xem những gì được camera tại trường ghi lại, ông Lý - bố của nam sinh kể rằng sự việc xảy ra trong giờ thể dục. Con trai ông đeo khẩu trang N95 chạy quanh bãi tập thể dục trong vòng 3 phút. "Bất ngờ con trai ngã về phía sau, đầu đập xuống đất và co giật liên hồi. Ngay lập tức, giáo viên và bạn học chạy đến nâng đầu con lên nhưng dường như mọi chuyện đã quá muộn".

Ông Lý và cậu con trai xấu số



Theo lời ông Lý, con trai ông được đưa đến bệnh viện khi không còn dấu hiệu sự sống. Bác sĩ kết luận con trai ông đột tử nhưng muốn biết nguyên nhân chính xác cần phải khám nghiệm tử thi. Tuy nhiên, ông Lý không đồng ý vì muốn bảo toàn thi thể cho con.

"Tôi hoài nghi lý do con đột tử là do mang khẩu trang khi tập luyện cường độ cao. Ngày hôm ấy, nhiệt độ ngoài trời là 20 độ C, con đeo khẩu trang trong lúc tập thể dục chắc hẳn con không cảm thấy thoải mái", ông Lý nói.



Đáng nói đây không phải trường hợp đầu tiên tử vong thương tâm có liên quan đến khẩu trang. Trước đó một học sinh khác mang khẩu trang N95 trong giờ tập thể dục dẫn đến tổn thương chức năng phổi.

Khẩu trang N95 được hiểu là N95 là: Chữ “N” là ký hiệu của cụm từ Not Resistant to Oil (Không chống được chất dầu), số 95 biểu thị khả năng lọc 95% các hạt có kích thước siêu nhỏ đến 0.3 micromet đây là kích thước tương đương với virus và vi khuẩn hoặc những hạt bụi siêu nhỏ PM2.5.

Khẩu trang N95 được các cơ quan và tổ chức y tế khuyến nghị dùng cho nhân viên y tế. Người dân ở những thành phố bị ô nhiễm cũng có thể dùng loại khẩu trang này để chống bụi mịn. Ngoài ra, khẩu trang N95 có thể lọc được tất cả các loại hạt siêu nhỏ có kích thước đến 0.3μm, vi khuẩn và virus đến từ khói bụi, khí thải nhà máy, khu công nghiệp, xưởng sản xuất; khí thải từ phương tiện giao thông; bụi từ các công trình xây dựng, xe cộ; tro từ các hoạt động sản xuất nông nghiệp, nấu nướng trong gia đình và các quán xá.

Khẩu trang N95 có thể gây khó thở cho người đeo

Tuy nhiên một vấn đề là khẩu trang này rất kín, thậm chí có thể gây khó thở cho người đeo trong thời gian dài, ngay cả với người lớn. Từ sự việc đau lòng trên, nhiều chuyên gia cho rằng, khẩu trang N95 dù kháng khuẩn, chống bụi tốt nhưng không thực sự phù hợp với trẻ nhỏ.

Bác sĩ Vương Nguyệt Đan, khoa miễn dịch, bệnh viện Peking University School of Basic Medical Sciences, cho biết: "Cho dù là người lớn khi mang khẩu trang N95 cũng không nên kéo dài quá 4 tiếng, nếu không sẽ gây tổn thương chức năng hô hấp của phổi".

Bác sĩ Tông Chí Dũng, khoa truyền nhiễm, bệnh viện West China Hospital, cho biết: "Các bậc cha mẹ không nên cho trẻ dưới 7 tuổi mang khẩu trang N95, bởi khẩu trang N95 có thể gây cản trở hô hấp khiến trẻ nhỏ ngạt thở".

Bác sĩ Hà Hạo, khoa truyền nhiễm, bệnh viện The First Affiliated Hospital of Guangzhou University of TCM, cho biết: "Chúng tôi khuyến nghị không nên cho học sinh mang khẩu trang khi tập thể dục, bởi điều này có thể khiến các em thiếu dưỡng khí trong lúc tập luyện cường độ cao. Học sinh tập thể dục nên vận động ở nơi thoáng khí, không mang khẩu trang, duy trì khoảng cách an toàn với bạn học".



