Bắt chước nhóm tín dụng đen trên Youtube, nam sinh lớp 11 rủ bạn cho vay nặng lãi 20%/tuần

Theo tờ Lao Động, ngày 14/2, Công an huyện Krông Búk (tỉnh Đắk Lắk ) cho biết, đơn vị vừa phát hiện và xử lý một nhóm học sinh có hành vi cho vay lãi suất trong trường hợp.

Cùng ngày, Công an Krông Búk đã có văn bản gửi Sở Giáo dục và Đào tạo và Ban giám hiệu trường THPT Phan Đăng Lưu để giáo dục nhóm học sinh tổ chức cho bạn vay – mượn tiền có dấu hiệu liên quan đến tính dụng đen.

Qua điều tra, Công an huyện Krông Búk xác định được đối tượng cầm đầu là P.Đ.H. (19 tuổi, học sinh lớp 11, trường THPT Phan Đăng Lưu). Ngoài H., trong nhóm cho vay này còn có một số học sinh khác.

Theo điều tra , tháng 12/2019, em Đ.T.L. vay của H. 6 triệu đồng với lãi suất thỏa thuận là 20/7 ngày. Thế nhưng, e L. chỉ nhận được 4,8 triệu đồng, số còn lại H. giữ. Số tiền này được H. lý giải là tiền lãi một tuần phải trả. Đến ngày 11/1, L. không có khả năng trả nợ nên H. đã đe dọa không cho đi học.

Sau đó sự việc bị Công an huyện Krông Búk phát hiện. Công an đã triệu tập H. đến làm việc. Tại cơ quan điều tra, H. khai, từ tháng 10/2019 đến nay đã cho các bạn học vay 9,5 triệu đồng với mức lãi suất 20%/tuần.

H. và đồng bọn hiện đang học tại trường Phan Đăng Lưu

Trong quá trình mở rộng điều tra, công an huyện phát hiện thêm một số học sinh khác cũng tham gia vào đường dây cho vay nặng lãi quy mô trường học của H.. Cụ thể, H. nhờ 2 bạn cùng lớn là L.V.S. và N.T.N.H. mang tiền đi vay, thu nợ, lấy lãi hộ mình.

Theo lời khai của học sinh S., đã nhận hơn 15 triệu đồng từ H. để chuyển cho các bạn vay, sau đó thu lãi theo tuần. Mỗi lần đi thu nợ S được H. trả công cho 100.000 đồng. Còn với N.H., mỗi lần đi thu nợ cho H. được trả công 60.000 đồng.

Đáng chú ý, Công an huyện đã điều tra và phát hiện ra có 15 học sinh tham gia vào việc vay – mượn tiền của H.. Tổng số tiền giao dịch lên đến 23,4 triệu đồng. Số tiền học sinh đã đóng lãi khoảng 9 triệu đồng.

Về nhân thân của học sinh H., công an huyện Krông Búk cho biết: H, đã từng có 2 năm nghỉ học đi làm thêm, trong thời gian này có thể đã dành dụm được một khỏn tiền. Sau này, khi đi học trở lại thì bắt đầu cho bạn học vay tiền theo hình thức "tín dụng đen". Được biết, H. học cách cho vay này trên Youtube.





Hiên, cơ quan Công an huyện đã mời các học sinh liên quan liên làm việc. Đồng thời phối hợp với nhà trường giáo dục học sinh về yêu cầu làm cam kết không tái phạm.Trong thời gian tới, Công an sẽ gửi văn bản đến các trường học để thông báo về vụ việc nhằm tuyên truyền, giáo dục, răn đe, quản lý học sinh . Đồng thời tổ chức các buổi tuyên truyền cho học sinh hiểu rõ về pháp luật và không vi phạm Pháp luật

