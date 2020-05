Nam tài xế lên cơn hen đột ngột vẫn cố gắng đưa hành khách đến nơi an toàn trước khi qua đời

Theo một đoạn clip trên Báo Tuổi Trẻ cho thấy, một nam tài xế xe buýt ở Trung Quốc qua đời sau một cơn hen đột ngột khi đang làm việc. Trước khi bất tỉnh, người này vẫn cố lái xe vào nơi an toàn, đảm bảo hành khách an toàn. Nhờ đó, tất cả các hành khác trên xe đều bình an, không có sự cố nào xảy ra. Sau đó, ông sơ tán hành khách rồi gọi điện cho con trai, nhờ đưa đến Bệnh viện nhưng không qua khỏi.





Your browser does not support HTML5 video.





Được biết, nam tài xế trên tên là Hu Kui, ở tỉnh Quý Châu (Trung Quốc).

Sự ra đi của nam tài xế khiến tất cả hành khách lấy làm tiếc, đồng thời, họ cũng không quên dành lời cảm ơn đến nam tài xế và phong là "anh hùng" vì đã cứu mạng họ.



Minh Tú (t/h)