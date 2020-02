Nam tài xế taxi ở Hà Nội nhập viện cấp phải thở oxy, nghi dương tính với virus corona

Thông tin từ Zing.vn cho biết, trung tâm Y tế quận Hoàng Mai (Hà Nội) vừa có báo cáo xác định thêm một trường hợp nghi nhiễm viêm phổi do virus corona. Danh tính bệnh nhân được xác định là Trịnh Bảo Toàn (25 tuổi, ngụ phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai). Ngay lập tức, bệnh nhân đã được tiến hành cách ly, điều tra dịch tễ. Hiện tại, bệnh nhân đang được thở máy, được chẩn đoán viêm phổi nặng do virus.

Được biết trước đó vào ngày 24/1, bệnh nhân bị sốt 38,2 độ C kèm theo ho, chảy nước mũi, người mệt mỏi, ăn uống kém. Tuy nhiên, bệnh nhân không đi khám kiểm tra mà tự uống thuốc tại nhà.

Bệnh nhân có tiền sử thường xuyên mắc các bệnh về đường hô hấp. Trong 14 ngày gần đây bệnh nhân không đến Trung Quốc mà chỉ ở Hà Nội. Kết quả điều tra dịch tễ ở cộng đồng chưa phát hiện trường hợp nào có biểu hiện nghi mắc.

Khi bệnh nhân nhập viện, các cán bộ điều tra dịch tễ đã lập danh sách những người thường xuyên tiếp xúc với bệnh nhân trong khoảng thời gian gần đây. Sau đó, danh sách này được giao cho Trạm y tế Thịnh Liệt theo dõi sát sao. Gia đình bệnh nhân và các hộ xung quanh được tiến hành xử lý bằng dung dịch sát khuẩn Cloramin B 25% hoạt tính.

