Nam thần tượng Hàn Quốc gặp gái bán hoa trước khi nhập viện vì nhiễm COVID-19

Trước đó vào ngày 3/4, truyền thông Hàn Quốc đưa tin thành viên nhóm nhạc thần tượng Supernova Jung Yoon Hak nhiễm COVID-19 . Đây là người nổi tiếng đầu tiên ở xứ kim chi được xác nhận dương tính với virus SARS-CoV-2.

Ngay sau khi nam thần tượng được xác nhận nhiễm virus, cơ quan y tế đã điều tra tiền sử dịch tễ, lịch trình di chuyển và khoanh vùng các đối tượng từng tiếp xúc với nam ca sĩ. Đáng chú ý, cơ quan y tế phát hiện Yoon Hak đã tới một cơ sở giải trí người lớn nằm ở quận Gangnam, thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Một người phụ nữ làm nghề mại dâm (tạm gọi là A) đã được xác nhận nhiễm COVID-19 sau khi gặp gỡ thành viên nhóm idol Supernova.

Theo News1, Yoon Hak gặp A vào ngày 26/3 sau khi trở về từ Nhật Bản. Người phụ nữ này bắt đầu xuất hiện triệu chứng nhiễm bệnh 3 ngày sau đó và đến bệnh viễn xét nghiệm vào ngày 1/4. Đến ngày 2/4, kết quả xét nghiệm xác nhận A dương tính với SARS-CoV-2, và cô là bệnh nhân COVID-19 thứ 44 tại quận Gangnam. Một số nguồn tin khẳng định rằng Yoon Hak đã lây bệnh cho A khi cả hai người gặp nhau ở cơ sở giải trí người lớn.

Công ty đại diện SV Records của nam thần tượng đã phủ nhận thông tin trên. Công ty cho biết, Yoon Hak có quen biết A nhưng cả hai chỉ gặp gỡ một lúc sau giờ làm việc. SV Records nhấn mạnh: "Họ thực sự quen nhau, và chỉ gặp một lúc rồi đường ai nấy đi. Yoon Hak không đến cơ sở giải trí người lớn!"

Hiện giới truyền thông Hàn Quốc chưa đưa thêm thông tin về trường hợp của Yoon Hak và A. Cơ quan y tế vẫn đang tiếp tục điều tra về tiền sử dịch tễ của nam ca sĩ để lên danh sách những người từng tiếp xúc và có thể bị lây nhiễm COVID-19.



Được biết, Yoon Hak là nghệ sĩ đầu tiên tại Hàn Quốc dương tính với virus corona, anh bị cho là đã nhiễm bệnh trong quá trình làm việc tại Nhật Bản. Kết quả xét nghiệm được công bố vào ngày 1/4, xác nhận nam ca sĩ dương tính với COVID-19. Được biết, tình trạng của Yoon Hak vẫn đang ổn định, anh chỉ bị nhiễm virus mức độ nhẹ. Nam ca sĩ đang được cách ly, điều trị tại một Bệnh viện ở Thủ đô Seoul.

