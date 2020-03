Nam thanh niên bị bạn cùng phòng đâm tử vong sau vì mâu thuẫn

Trong lúc giằng co nhau, K. dùng kéo đâm vào ngực bạn cùng phòng khiến nạn nhân gục xuống và tử vong khi đang được đưa đi cấp cứu.

Liên quan đến vụ án mạng xảy ra trong phòng trọ, Công an huyện Hàm Thuận Nam đã phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận tiến hành phong tỏa hiện trường, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân tử vong của nạn nhân. Đến ngày 10/3, Công an đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường.

Theo điều tra ban đầu, V.H.K. SN 1992, ngụ tỉnh Tiền Giang) và N.M.H (SN 1987, ngụ TP.Phan Thiết) cùng nhau thuê một nhà trọ ở thị trấn Thuận Nam (thuộc huyện Hàm Thuận Nam) để cùng sinh sống và làm việc. Tuy nhiên, trong thời gian sống chung hai bên không hợp tính nên có nhiều bất đồng.

Đến khoảng 23h ngày 9/3, H. và H. xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Trong lúc giằng co, K. dùng cây kéo đâm vào ngực khiến H. gục xuống, chỗ vết thương chảy nhiều máu.

Dãy trọ - nơi xảy ra vụ án mạng thương tâm

Phát hiện sự việc, nhiều người trong xóm trọ đã đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương sâu và bị đâm đúng khu vực nguy hiểm nên đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Về phần K., sau khi gây án đã đến Công an đầu thú. Tại cơ quan điều tra, K. thừa nhận toàn bộ tội trạng của mình. Hiện thi thể của nạn nhân H. đã được bàn giao về cho gia đình tiến hành tổ chức tang lễ theo phong tục địa phương.

Trước đó, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng thụ lý một vụ án tương tự. Hung thủ gây án là Lê Trịnh Anh Duy (sinh năm 1980, ngụ Vũng Tàu); nạn nhân là anh Trần Hải Quân (sinh năm 1993, quê Cà Mau, tạm trú tại thị xã Phú Mỹ).

Theo điều tra, anh Duy và Quân cùng thuê chung một phòng trọ ở ghép với nhau tại phường Phú Mỹ (thị xã Phú Mỹ). Trong thời gian ở chung, hai người có mối quan hệ bình thường, chưa từng xảy ra xích mích gì.

Nhưng vào chiều ngày 23/10/2019, hai người rủ nhau đi nhậu về khuya. Về đến phòng trọ, Duy nghĩ lại thấy ghét cái thái độ của anh Quân lúc đang nhậu nên hai bên xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Bực tức, Duy cầm con dao đâm vào người anh Quân khiến nạn nhân gục ngã. Mặc dù đã được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng do vết thương quá nặng nên anh Quân đã tử vong sau đó 1 ngày.

