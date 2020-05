Your browser does not support HTML5 video.

Nam thanh niên bị bỏng nặng khi dùng cần câu móc diều bị mắc trên dây điện 08:37 01/05/2020 Thả diều gần đường dây điện tiềm ẩn nhiều hiểm họa mà mọi người không lường trước được. Nên hướng dẫn trẻ ra những nơi không có lưới điện và những nơi được cho phép để đảm bảo an toàn. Video: VTV