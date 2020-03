Nam thanh niên bị buộc tội đe dọa khủng bố vì… liếm gói hàng chế nhạo nỗi sợ virus corona

Cody Lee Pfister (26 tuổi, ở Missouri) đăng tải lên mạng xã hội video anh ta liếm hàng hóa trong siêu thị ở Virginia để chễ giễu nỗi sợ về đại dịch virus corona gây bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19). Hành động này của anh ta đã bị cáo buộc với tội đe dọa khủng bố.

Theo hồ sơ án, Cody Lee Pfister đăng tải đoạn video liếm các chai lăn khử mùi trong siêu thị Warrenton ngày 11/3. Anh ta vừa liếm vừa nói “ai sợ virus corona nào?”. Và Cody Lee Pfister bị cảnh sát bắt vào ngày 23/3 về hành vi này.

Nam thanh niên bị bắt sau vài ngày đăng tải thông tikn chế giễu nỗi sợ virus corona

Đại diện sở Cảnh sát Warrenton cho biết, họ đã nhận được một cuộc gọi từ người dân địa phương cũng như người dân ở Hà Lan, Ireland và Vương quốc Anh, để báo cáo video. “Chúng tôi coi vụ việc rất nghiêm trọng, đặc biệt trong tình hình đất nước hiện nay với căn bệnh truyền nhiễm đang lây lan. Chúng tôi thực hiện những điều này một cách nghiêm túc để bảo vệ cộng đồng của chúng tôi", người đại diện nói.

Cảnh sát địa phương cũng khẳng định, gã trai trẻ này cố tình gây ra hiểu lầm hoặc lo sợ về một điều kiện gây nguy hiểm cho tính mạng bằng cách đăng video lên mạng. Kẻ gây hoang mang dư luận này sẽ tiếp tục hầu tòa vào tháng 5 tới.

Trước đó vào đầu tháng 2/2020, tờ Shanghaiist đăng tải thông tin về việc một phụ nữ nhổ nước bọt lên nắm cửa chung cư ở tâm dịch Vũ Hán.

Người phụ nữ nhổ nước bọt lên tay nắm cửa ở Vũ Hán (Trung Quốc)

Cụ thể, tối 8/2, camera trước cửa một căn hộ chung cư tại thành phố Vũ Hán quay được cảnh một phụ nữ đang lén lút quanh cửa hành lang và nhổ nước bọt lên tay nắm cửa. Người phụ nữ này sau đó đã rời đi, trong khi vẫn cẩn thận nhìn xung quanh xem có ai phát hiện ra hành động của mình hay không.

Sau đó đoạn video được gửi đến cảnh sát điện phương. Cảnh sát địa phương chưa chắc chắn việc có phải người này cố tình phát tán dịch bệnh hây không nhưng họ đã tuyên bố sẽ xử phạt hình sự với những người cố tình phát tán dịch bệnh.

Nhổ nước bọt lên tay nắm cửa ở Vũ Hán

Nga Đỗ (t/h)