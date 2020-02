Nam thanh niên bị chuyên gia sức khỏe phê bình vì… bắc loa hát karaoke an ủi hàng xóm bị cách ly

Theo chuyên gia sức khỏe, việc anh chàng này bắc loa hát karaoke phục an ủi hàng xóm bị cách ly trong khi dịch bệnh đang diễn biến nghiêm trọng sẽ làm tăng nguy cơ lan truyền virus corona chủng mới (2019-nCoV).

Trung Quốc đang phải đương đầu với dịch viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona (2019-nCoV) gây ra. Cả thành phố Vũ Hán đã đóng cửa để tránh dịch bệnh lây lan ra toàn quốc. Nhiều hộ gia đình có người nghi nhiễm vẫn đang phải cách ly mà không có sự lựa chọn nào khác. Cuộc sống bị cách ly khiến tâm lý nhiều người bị ảnh hưởng nặng nề.

Trước tình hình trên, một anh chàng sống tại một chung cư cao tầng ở Ôn Châu (Trung Quốc) đã nghĩ ra cách giúp những người hàng xóm bị cách ly giải khây.

Nam thanh niên bắc lo hát giải khuây cho những người hàng xóm bị cách ly

Theo đoạn clip chia sẻ trên mạng xã hội thì nam thanh niên này “hóa thân” thành nghê sĩ chung cư bắc loa ra ban công, bật nhạc và hát karaoke từ sáng đến tối mịt. Sự việc này khiến nhiều gia đình sống quanh đó đã ra ban công nghe hát, rọi đèn flash từ điện thoại để… ủng hộ, cổ vũ chàng ca sĩ bất đắc dĩ.

Tuy nhiên, khi đoạn clip này được chia sẻ trên mạng xã hội thì đã gặp phản ứng dữ dội từ giới chức trách Trung Quốc. Ngay lập tức họ vào cuộc đề nghị nam thanh niên này dừng hành động hát hò ở ngoài ban công.

Theo chuyên gia y tế nước này, hành động trên có thể làm tăng nguy cơ lan truyền virus corona qua giọt bắn. Nam thanh niên hát ở ban công đã bị các chuyên gia Sức Khỏe phê bình rất nhiều.

Rất nhiều người hàng xóm đã bật đèn điện thoại để ủng hộ nam thanh niên

Về tình hình dịch bệnh ở Trung Quốc, theo tờ Thế giới & Việt Nam, giới chức y tế địa phương ngày 11/2 thông báo, tại tỉnh Hồ Bắc – tâm điểm dịch viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona gây ra (2019-nCoV) đã có thêm 2.097 trường hợp nhiễm mới và 103 ca tử vong trong ngày 10/2.

Tổng cộng ca nhiễm 2019-nCoV tại Hồ Bắc đã lên đến 31.728, trong đó có 974 ca tử vong. Tính đến cuối ngày 10/2, tỷ lệ tử vong là 3,07%. Con số thiệt mạng tại Trung Quốc đã lên đến 1.011.

Còn theo thông tin mới nhất từ Tân Hoa Xã, theo phân tích dữ liệu hôm nay, tỷ lệ phục hồi của bệnh viêm phổi do virus corona mới gây ra trên toàn quốc tăng 8.2%, tăng đáng kể so với 1,3% vào ngày 27/1.

Tình hình dịch bệnh ở Trung Quốc đang diễn biến phức tạp

Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) dẫn lời chủ tịch Tập Cận Bình: “tình hình lây lan dịch bệnh vẫn vô cùng khó khăn, các ủy ban của Đảng và chính quyền các cấp cần phải thực hiện một cách quyết đoán, kiên định mọi quyết định, cũng như kế hoạch của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc nhằm ngăn chặn và kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh. Chúng ta phải đảm bảo rằng, chúng ta chắc chắn có thể đánh bại dịch bệnh này”.

Còn tại Việt Nam, tính đến sáng ngày 11/2 đã ghi nhận 15 trường hợp dương tính với virus corona chủng mới. Trong đó có 10 bệnh nhân được xác định ở Vĩnh Phúc. Bệnh nhân nhỏ nhất mới 3 tháng tuổi, được xác định dương tính với virus corona vào sáng ngày 11/2.

Nga Đỗ (t/h)