Nam thanh niên bị đâm chết tức tưởi vì… khó cửa nhốt bạn gái trong phòng trọ

Công an quận Tân Phú (TP Hồ Chí Minh) cho biết, ngày 29/12, đơn vị đã tống đạt lệnh bắt tạm giữ đối với đối tượng Tào Kiều Oanh (29 tuổi, quê ở Vĩnh Long ) để điều tra về hành vi giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015.

Theo điều tra ban đầu của Công an quận Tân Phú, đêm ngày 25/12, Tào Kiều Oanh và anh Nguyễn Văn Hiện (25 tuổi, quê ở Hà Nội) gọi điện rủ anh Sơn Ngọc Anh tới phòng trọ ở đường Gò Dầu, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú để ăn nhậu.

Đến khoảng 4h ngày 26/12, anh Trịnh Hoài Phúc (cùng xóm trọ của Oanh và Hiện) đi làm về thì thấy Hiện đang ngồi nhậu nên rủ cả hai qua phòng mình nhậu thêm trận nữa.

Trước khi rời khỏi phòng của mình theo phản xạ tự nhiên, Hiện lấy khóa khóa cửa bên ngoài phòng trọ nhốt Oanh bên trong. Oanh ở trong một lúc đi ra thấy cửa khó thì vô cùng tức giận. Oanh khóa luôn cửa trong rồi đi ngủ.

Đến khoảng 6h cùng ngày, anh Hiện tàn cuộc nhậu đi về phòng mở cửa không được nên đập cửa gọi Oanh xuống mở. Oanh vùng vằng đi từ trên gác xép xuống mở cửa và hai bên xảy ra cãi cọ. Trong lúc cãi vã, Oanh chạy vào phòng lấy dao đâm anh Hiện bị thương.

Thấy mình bị chảy nhiều máu, anh Hiện chạy sang nhờ Phúc và Anh đưa đi cấp cứu. Về phần Oanh, gây án xong liền đi lên gác xép phòng trọ tiếp tục ngủ.

Anh Hiện được bạn đưa đến viện cấp cứu , song do vết thương quá nặng nên đã tử vong ngay sau đó. Cùng thời điểm, sự việc đã được trình báo lên cơ quan chức năng.



Công an quận Tân Bình lập tức có mặt tại hiện trường tịch thu hung khí, tiến hành khám nghiệm hiện trường, đưa Oanh về trụ sở làm việc. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Oanh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Về phần nạn nhân, ngay sau khi khám nghiệm xong, cơ quan chức năng đã liên lạc với gia đình anh Hiện để vào nhận thi thể đưa về quê nhà an táng theo phong tục địa phương.

