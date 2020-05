Nam thanh niên bị đâm thấu ngực vì mâu thuẫn nhỏ khi tắm sông

Liên quan đến vụ nam thanh niên bị đâm thấu ngực, ngày 11/5, Công an huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với đối tượng Lê Hoàng Kiệt (SN 1999; ngụ xã Lạc Hòa, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích theo quy định của Pháp luật

Theo điều tra ban đầu, khoảng 11h ngày 1/5, Kiệt cùng với nhóm bạn gồm 23 người trú cùng địa phương và một số người khác tổ chức ăn, uống bia ở khu vực xã Long Giang (huyện Chợ Mới), sau đó tổ chức tắm sông.

Cùng thời điểm, nhóm của Nguyễn Trường Giang (Sn 1997), Võ Thái Dương (SN 2003; ngụ cùng trú ấp Long Định, xã Long Kiến, huyện Chợ Mới) và một số người khác cũng tắm gần đó.

Đối tượng Kiệt tại cơ quan điều tra

Trong lúc tắm sông, hai nhóm xảy ra mâu thuẫn. Nhóm của Giang đi về trước đến bờ ấp Long Định (xã Long Kiến) thì nằm xuống võng chờ. Đến khoảng 17h cùng ngày, nhóm của Kiệt dọn dẹp và đi về.

Khi nhóm này đi ngang qua bờ ấp Long Định thì nhóm của Kiệt bị nhóm của Giang chặn đánh. Do thế yếu hơn nên một người bạn tên Phúc đã điều khiển xe máy chở Kiệt ôm thùng bia còn dư, bên trng chứa thức ăn và 1 cây dao Thái Lan . Tuy nhiên, khi xe chạy đến đoạn ngã ba thì xảy ra va chạm giao thông khiến thùng bia và con dao văng ra ngoài.

Đúng lúc này, nhóm của Giang đuổi tới nên Phúc đã bỏ chạy. Trong khi đó, Kiệt bị Dương và nhiều người khác xông đến đanh. Khi đôi bên đang “giao chiến”, Kiệt vớ con dao Thái Lan đâm thấu ngực của Dương. Theo kết luận giám định, thương tật của nạn nhân Dương là 24%.



Sau khi gây án xong, Kiệt bỏ chạy về nhà người dân gần đó để lẩn trốn. Hiện cơ quan điều tra vẫn đang củng cố hồ sơ để thụ lý theo quy định pháp luật.

