Nam thanh niên bị khởi tố vì xúc phạm quốc kỳ

Theo thông tin trên báo Tuổi trẻ Online, ngày 4/1 Viện kiểm sát nhân dân thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thanh Trường (27 tuổi, ngụ xã Tân Bình, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) để điều tra về hành vi "xúc phạm quốc kỳ".

Theo điều tra, ngày 23/12/2019, xã Tân Bình, thị xã Cai Lậy ra mắt xã nông thôn mới nên chính quyền địa phương cho treo cờ tổ quốc và băngrôn dọc tuyến đường từ UBND xã Tân Bình đến phường 3, thị xã Cai Lậy.

Vào rạng sáng ngày 23/12, đối tượng Trường do bức xúc chuyện cá nhân, lúc đi ra đường lộ trước nhà, thấy cờ tổ quốc treo trên các cột đèn, anh ta đã nhặt 1 thanh tre gỡ 4 lá cờ ném xuống sông trước nhà rồi về ngủ. Chưa dừng lại, đến 7h ngày 23/12, Trường tiếp tục ra gỡ băngrôn và 1 cờ phướn ném xuống sông thì bị phát hiện.





Hành vi cố ý xúc phạm quốc kỳ sẽ phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm (Điều 276 BLHS)

Khai báo tại cơ quan điều tra, Trường đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, anh khai do buồn chuyện cá nhân nên mới có hành động như vậy.

Trước đây, ngày19/11/2017, lực lượng chức năng huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long, cũng thực hiện khởi tố, bắt tạm giam hai tháng đối với Huỳnh Văn Lượm, 25 tuổi, ngụ ấp An Khánh, xã Tân An Thạnh, huyện Bình Tân để điều tra về hành vi xúc phạm Quốc kỳ.

Theo đó, vào trưa ngày 25/10, sau khi uống rượu, Lượm đi lại vị trí treo quốc kỳ nước Cộng Hòa xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam ở trước nhà, kéo quốc kỳ xuống, cuộn lại và dùng quẹt gas đốt quốc kỳ. Sau đó, anh ta còn dùng bình hoa, đĩa bằng sành chọi vào nhà của những người hàng xóm làm hư hỏng nhiều tài sản.

Nhận được tin báo từ người dân, công an xã Tân An Thạnh, huyện Bình Tân đã mời Lượm về cơ quan làm việc. Tên này khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, tiếp đó. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng còn phát hiện, Lượm có sử dụng ma túy đá. Anh ta không có nghề nghiệp ổn định, nghiện ma túy và thường xuyên gây rối trật tự công cộng và đánh nhau tại địa phương.

Your browser does not support HTML5 video.

Khởi tố 4 thanh niên xúc phạm Quốc kỳ- Báo Tuổi trẻ