Nam thanh niên bị nhóm người bắt, tra tấn xuyên đêm vì nghi… trộm gà đá

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Phú (tỉnh Đồng Nai ) thông tin, đơn vị vừa ra lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Huỳnh Anh Tuấn (27 tuổi), Nguyễn Ngọc Hà (27 tuổi), Trần Thế Lộc (31 tuổi), Trần Đức Tài (29 tuổi) và Lâm Anh Tuấn (24 tuổi) đều ngụ huyện Tân Phú để điều tra về hành vi bắt giữ người trái Pháp luật theo quy định.

Theo tin từ plo.vn, trước đó, Huỳnh Anh Tuấn (tự Thêm) cùng một người tên Thọ nghi ngờ anh Thành trộm cắp 4 con gà đá. Hai đối tượng này đã gọi điện cho Trần Thế Lộc (tự Cóc) nói Lộc theo dõi và tìm Thành để tra khảo về việc 4 con gà bị mất cắp.

Sau vài ngày dò la truy tìm, đêm ngày 17/3, Lộc phát hiện Thành cùng vợ ở ở nhà. Lúc này, Lộc rủ thêm Tuấn và Hưng đến nhà anh Thành vì cho rằng anh trộm gà của Thọ và Thêm. Nhóm đối tượng này đến nhà, ép anh Thành lên xe chở đi tìm gà nhưng không thấy.

Ảnh minh họa

Sau đó, cả nhóm đưa anh Thành về nhà Nguyễn Văn Trung ở xã Phú Xuân, huyện Tân Phú. Đồng thời, Lộc gọi điện cho Thọ đến. Một lúc sau, Thọ cùng Tuấn, Hà và Tài đến nhà Trung.

Tại đây, nhóm này ra sức dung chân, tay đánh vào người, mặt anh Thành để tra khảo về số gà đã bị mất. Do bị đánh nên anh Thành nói số gà trên đang ở nhà Nguyễn Quốc Toàn (cũng trú tại huyện Tân Phú).

Cả nhóm tạm dừng đánh đập, “áp giải” anh Thành đến nhà Nguyễn Quốc Toàn tìm gà nhưng không thấy. Tức tối vì bị anh Thành lừa, nhóm này đưa nạn nhân về nhà Trần Thế Lộc tiếp tục đánh, tra khảo đến sáng hôm sau mới thả ra.

Trước khi anh Thành về nhà, nhóm này hăm dọa nếu không mang gà trả trước 18h cùng ngày thì các đối đối tượng sẽ “xử”. Sợ hãi trước lời đe dọa trên, anh Thành về nhà cùng người thân trình báo sự việc lên cơ quan Công an.

Nhận được tin báo, Công an huyện Tân Phú vào cuộc điều tra, quyết định bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự các nghi can trên đồng thời tiếp tục truy bắt những người liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Nga Đỗ (t/h)