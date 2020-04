Nam thanh niên bị phạt 12,5 triệu đồng vì hoang tin “hút thuốc lá điện tử chống COVID-19”

Công an huyện Thủy Nguyên ( Hải Phòng ) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Phạm Văn Huấn (SN 1992, ở thôn Sỏ, xã Phục Lễ, huyện Thủy Nguyên) mức 12,5 triệu đồng về hành vi thông tin không đúng sưn thật về dịch COVID-19 trên mạng xã hội gây để câu view bán hàng.

Theo điều tra, khoảng 17h ngày 27/3, tài khoản facebook tên Phạm Văn Huấn đăng tải một bài viết với nội dung “mọi người vơi, COVID-19 đến rồi. Mọi người ở nhà đóng kín cửa, làm gì hãy alo cho em lấy 1 cây Pod hút cho đời bớt sầu đi nào, Công dụng chống Covid 19 - 20 nhá mọi người. Em ship 24/24 tận giường nhé. Em mới về Pod số lượng lớn, hút thơm như Ngọc Trinh...".

Cùng với đoạn thông tin này là hình ảnh một số cây Pod hút, giá tiền, kèm số điện thoại liên hệ. Ở bài viết này, Huấn còn gắn thẻ để hiện lên tường của 14 người bạn khác trên facebook . Huấn để bài viết ở chế độ công khai. Bài viết sau đó nhận được nhiều like, bình luận, chia sẻ của cư dân mạng.

Qua rà soát, Công an huyện Thủy Nguyên xác định đây là thông tin không đúng sự thật. Không có căn cứ khoa học nào chứng minh hút thuốc lá điện tử có khả năng phòng chống COVID-19. Thông tin này có thể gây hoang mang dư luận.

Đối tượng Huấn bị xử lý vì thông tin sai sự thật về dịch bệnh

Từ nhận định trên, Công an huyện Thủy Nguyên đã triệu tập chủ tài khoản facbook Phạm Văn Huấn (tên thật Phạm Văn Huấn) lên trụ sở Công an làm việc.

Qua đấu tranh, Huấn khai nhận hành vi đăng thông tin bịa đặt, sai sự thật lên mạng xã hội với mục đích tăng tương tác để bán thuốc lá điện tử.

Căn cứ vào quy định pháp luật , Công an huyện Thủy Nguyên đã lập hồ sơ xử lý, xử phạt mức phạt 12,5 triệu đồng đối với Phạm Văn Tuấn về hành vi vi phạm quy định tại Điều 64, Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13-11-2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện, "Cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân".

Sau khi được giải thích về hành vi trên, Huấn đã làm cam kết không tái phạm và gỡ bỏ thông tin sai sự thật đã đăng trên mạng xã hội.

Nga Đỗ (t/h)