Nam thanh niên bị đâm tử vong vì một bình luận vô ý trên mạng xã hội

Theo thông tin ban đầu, chiều 24/4, Đỗ Văn Tú (15 tuổi) phóng xe máy trên đường liên thôn (khu vực xóm 1, thôn 4, xã Huy Khiêm, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận) thì gặp Trần Hữu Thắng (19 tuổi, trú tại thôn 4, xã Huy Khiên) chạy xe ngược chiều.

Do có mâu thuẫn từ trước về việc bình luận kiểu tóc mới trong bức ảnh Vũ đăng lên mạng xã hội facebook nên Thắng chặn đầu xe Vũ lại. Sau khi xuống xe, Thắng đánh nhiều phát vào mặt và người Vũ.

Bị đánh bất ngờ Vũ tỏ ra vô cùng bực bội. Trong lúc Thắng không để ý, Vũ rút con dao thủ sẵn trong túi quần ra đâm một nhát chí mạng vào ngực Thắng khiến nạn nhân gục tại tổ.

Sau đó sự việc được người dân trong thôn 4 phát hiện đưa Thắng đi cấp cứu và trình báo Công an. Tuy nhiên, do sốc mất máu và vết thương quá nặng nên Thắng đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Về phần Vũ, sau khi gây án đã nhanh chóng phóng xe rời khỏi hiện trường về nhà. Khi gia đình Vũ nghe tin vụ việc do con trai gây ra nên đã viên Vũ ra đầu thú. Sau đó người thân dẫn Vũ đến trình diện cơ quan Công an.

Nạn nhân tử vong trên đường đưa đi cấp cứu

Ngày 25/4, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đơn vị đã tiếp nhận hồ sơ vụ án từ Công an huyện chuyển lên. Hiện cơ quan điều tra đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, tịch thu hung khí, khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong. Cơ quan điều tra đang lấy lời khai của Vũ để xác định nguyên nhân gây án ban đầu.

Cũng xuất phát từ những mâu thuẫn, xích mích trên mạng xã hội , trước đó cuối tháng 2/2019, Công an tỉnh Hải Dương cũng thụ lý một vụ án tương tự. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hải Dương bắt giữ đối tượng Lê Thành Long (18 tuổi, trú tại TP Hải Dương) để điều tra về hành vi giết người.

Long bị cáo buộc đâm chết anh Lưu Trung Kiên (20 tuổi, ngụ cùng địa phương) tại khu vực Quảng trường Độc lập (thuộc phường Quang Trung, TP Hải Dương) vào đêm ngày 19/2/2019.

Theo điều tra, giữa Long và Kiên có mâu thuẫn do cãi nhau trên facebook nên tối ngày 19/2, Long gọi điện hẹn Kiên ra quán trà đá ở Quảng trường Dộc Lập để nói chuyện. Kiên đi cùng ba người bạn tới quán nước chờ. Sau đó, Long dẫn theo nhóm bạn hơn chục người tới gặp Kiên. Giữa Kiên và Long tiếp tục cự cãi to tiếng thách thức nhau. Long và Kiên lao vào đánh nhau. Nhóm đi cùng Kiên cũng lao vào đánh nhau và bị Long đánh bỏ chạy. Long rút dao đâm vào sườn Kiên dẫn đến tử vong.

