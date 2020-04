Your browser does not support HTML5 video.

Nam thanh niên cả gan vờ mua rồi giật 2 sợi dây chuyền của tiệm vàng ở TP HCM 19:33 16/04/2020 Được biết, nam thanh niên quê An Giang cướp giật 2 sợi dây chuyền ở tiệm vàng Ánh Hằng (huyện Củ Chi, TP HCM) đã sa lưới sau 5 ngày lẩn trốn. Hiện, công an đang tiếp tục làm rõ vụ việc.