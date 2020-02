Vượt gần 400km từ Sài Gòn đến Đắk Lắk giả làm shipper giao trà sữa chém mẹ bạn gái vì hận tình

Tú đi từ Sài Gòn lên Đắk Lắk thuê nhà trọ theo dõi bạn gái rồi giả làm shipper giao trà sữa đến chém mẹ bạn gái trọng thương. Nguyên nhân do mâu thuẫn tình cảm.

Sáng ngày 20/2, VKSND TP Buôn Ma Thuột ( Đắk Lắk ) đã phê duyệt quyêt định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Long Thanh Tú (SN 1991, trú tại TP Hồ Chí Minh) để điều tra về hành vi Giết người. Công an cùng cấp đã tống dạt quyết định trên và ra lệnh bắt tạm giam với đối tượng này ngay sau đó.

Long Thanh Tú được xác định là kẻ đã chém trọng thương bà Đ.T.N. (SN 1975, mẹ của chị T.T.H.T (SN 1992, trú tại phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột). Chị T. là bạn gái của Tú nhưng gần đây hai người xảy ra mâu thuẫn tình cảm dẫn đến chuyện yêu đương bị rạn nứt.

Long Thanh Tú tại cơ quan điều tra

Theo thông tin ban đầu, Tú và chị T. yêu nhau từ năm 2017 cho đến nay. Sau khi quen nhau, Tú chuyển về làm việc ở cửa hàng nội thất của gia đình tại Tp Buôn Ma Thuột để vừa tiện làm anh và vừa tiện việc đi lại qua chỗ người yêu.

Song đến tháng 12/2019, Tú nảy sinh nghi ngờ chị T. không còn chung thủy và đang có mối quan hệ tình cảm với người khác. Tú nhiều lần nhắn tin, gọi điện, thậm chí gặp hỏi trực tiếp về việc này nhưng chị T. liên tục phủ nhận.

Chưa xong chuyện nghi ngờ người yêu không chung thủy thì Tú lại nhận tin sét đánh khác. Trước Tết Nguyên đán Canh Tý, chị T. công khai chuyện nợ nần trong các giao dịch của Tú về việc mua bán nội thất. Từ đó, Tú và chị T. bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. Tú nảy sinh ý định dùng dao đâm người yêu để trả thù.

Đầu tháng 2/2020, Tú bắt xe từ Sài Gòn lên TP Buôn Ma Thuột thuê nhà trọ. Hàng ngày, Tú đóng giả làm tài xế Grab để tiện việc theo dõi nhất cử nhất động của chị T.. Đến ngày 11/2, Tú phát hiện chị T. ra ngoài chơi, có biểu hiện thân mật với người đàn ông khác. Lúc này, Tú cất con dao đã mua trước đó vào trong người với ý định sẽ đâm chị T. cho hả giận.

Hiện trường vụ án (ảnh Bảo vệ Pháp luật

Sáng 12/2, Tú giả làm tài xế xe ôm công nghệ, theo dõi gần nhà chị T.. Khi phát hiện nam thanh niên lạ mặt đến nhà chị T. chơi và bà N. (mẹ chị T.) rời khỏi nhà thì Tú lại thay đổi chuyển hướng sang đâm mẹ người yêu.

Tú nghĩ rằng, chính và T. đã tiếp tay và tạo điều kiện cho con gái quen biết người đàn ông khác sau lưng mình nên có ý định giết bà N. để trả thù. Đồng thời, Cách làm này cũng khiến T. phải dằn vặt, hối hận và không bao giờ quên được hậu quả của việc phản bội gã.



Khoảng 15h cùng ngày, Tú cải trai thành shipper giao trà sữa đến cho T. với mục đích ra tay với bà N.. Khi bà N. đi từ trong nhà ra mở cửa lấy hàng thì Tú nhanh chóng rút con dao thủ sắn trong người xông vào bà N. đâm liên tiếp nhiều nhát vào ngực, mặt. Khi thấy nạn nhân không còn sức phản kháng, Tú giấu con dao vào túi rồi bỏ chạy, để lại chiếc xe ở hiện trường

Chạy được một đoạn, hắn cởi mũ bảo hiểm, quần áo, khẩu trang vứt ở ven đường rồi bắt taxi chạy theo hướng cầu 14 (TP Buôn Ma Thuôt) với ý định nhảy cầu tự tử. Nhưng suy nghĩ lại, Tú không tứ át nữa mà bắt xe về bến xe phía Nam đón xe đi Phan Thiết. Đến Km14 (thuộc huyện Ea Kar, Đắk Lắk) thì bị bắt.

