Thanh niên 22 tuổi cả gan vào tận nhà vệ sinh trường tiểu học dâm ô bé gái

Mới đây, Công an TP Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước ) cho biết đã bắt tạm giam một nam thanh niên để làm rõ hành vi dâm ô bé gái trong nhà vệ sinh của trường tiểu học.

Theo thông tin trên báo Bảo Vệ Pháp Luật, nam thanh niên bị tạm giam là Bùi Hoàng Anh (22 tuổi, ngụ thôn Bình Thắng, xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước).

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy sự việc xảy ra vào khoảng gần 7h sáng ngày 11/5. Thời điểm trên Bùi Hoàng Anh điều khiển xe máy BKS 93H1-200.95 di chuyển lòng vòng rồi dừng lại mua nước tại quán nước phía trước một trường tiểu học trên địa bàn TP Đồng Xoài.

Thấy trong sân trường có nhiều bé gái đang vui chơi, Hoàng Anh nảy sinh ý đồ đồi bại nên cả gan đi vào khu nhà vệ sinh của trường học. Tại đây, phát hiện có 1 bé gái đang ở bên trong, Hoàng Anh lập tức khống chế, de dọa. Sau khi thực hiện hành vi dâm ô với bé gái rồi tự thủ dâm, "yêu râu xanh" thả bé gái ra và nhanh chóng rời khỏi trường học.

Sự việc sau đó được nhà trường trình báo cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP Đồng Xoài đã xác định, bắt giữ khẩn cấp Bùi Hoàng Anh ngay trong đêm cùng ngày để điều tra về hành vi " Dâm ô trẻ em ".

Nguồn tin của báo Pháp luật TP.HCM cho biết, tại cơ quan Cảnh sát điều tra, Bùi Hoàng Anh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình sau một thời gian quanh co, chối tội.

Trước đó, hồi tháng 12/2019, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk cũng đã xảy ra trường hợp "yêu râu xanh" vào tận nhà vệ sinh trường học để dâm ô nữ sinh.



Cụ thể, khoảng 7h sáng 14/12, Đỗ Hữu Bảo (23 tuổi, trú phường Thành Công, TP Buôn Ma Thuột) đã tự nhận là phụ huynh của một học sinh lớp 9 và xin vào trong đưa đồ dùng cho con. Sau khi được bảo vệ đồng ý cho vào trường, người này đã lẻn vào nhà vệ sinh rồi khống chế một nữ sinh có mặt tại đây để thực hiện hành vi dâm ô. Không những vậy, đối tượng còn dùng điện thoại quay lại hình ảnh và đe dọa nữ sinh nếu nói ra sự việc sẽ phát tán hình ảnh này lên mạng Cụ thể, khoảng 7h sáng 14/12, Đỗ Hữu Bảo (23 tuổi, trú phường Thành Công, TP Buôn Ma Thuột) đã tự nhận là phụ huynh của một học sinh lớp 9 và xin vào trong đưa đồ dùng cho con. Sau khi được bảo vệ đồng ý cho vào trường, người này đã lẻn vào nhà vệ sinh rồi khống chế một nữ sinh có mặt tại đây để thực hiện hành vi dâm ô. Không những vậy, đối tượng còn dùng điện thoại quay lại hình ảnh và đe dọa nữ sinh nếu nói ra sự việc sẽ phát tán hình ảnh này lên mạng xã hội . Sau khi thoát ra ngoài, nữ sinh đã báo sự việc cho giáo viên, nhà trường đã nhanh chóng trình báo công an về đối tượng dâm ô nữ sinh.

Đến ngày 21/12, Viện KSND TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk đã phê chuẩn quyết định khởi tố, bắt tạm giam Đỗ Hữu Bảo về hành vi "dâm ô đối với người dưới 16 tuổi".

