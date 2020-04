Nam thanh niên đấm vào đầu công an vì không được tụ tập uống bia

Bị nhắc nhở vì tụ tập uống bia trong thời gian cách ly, nam thanh niên có hành vi chống đối, thậm chí đấm vào đầu một chiến sĩ công an.

Ngày 25/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Anh Cường (SN 1984; trú tại phường Cát Linh, quận Đống Đa) để điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ". Trước đó, Cường đã có hành vi tấn công lực lượng chức năng khi bị nhắc nhở vì tụ tập uống bia nơi công cộng.

Đối tượng chống người thi hành công vụ Nguyễn Anh Cường

Trước đó, khoảng 19h ngày 22/4, tổ công tác của Công an phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa) làm nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn, nhắc nhở người dân không tụ tập đông người, thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cách ly xã hội . Đến đoạn ga tàu điện đường sắt trên cao Cát Linh, công an phát hiện Nguyễn Anh Cường cũng 2 thanh niên khác vi phạm quy định về phòng, chống dịch khi không đeo khẩu trang, tụ tập ngồi uống bia trên vỉa hè.

Khi bị lực lượng chức năng nhắc nhở, yêu cầu giải tán, Cường cầm cốc bia đi sang bên đường, sau đó quay lại ném về phía tổ công tác. Không những vậy, Cường còn tiếp tục có hành vi lăng mạ và lao vào đấm vào đầu một chiến sĩ công an.

Sau đó Tổ công tác đã khống chế và đưa Cường về trụ sở công an để làm việc. Tại cơ quan công an, Nguyễn Anh Cường đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Hiện, Công an quận Đống Đa đang củng cố hồ sơ, tiếp tục xử lý đối tượng theo quy định của Pháp luật

Nguyễn Anh Cường tại cơ quan công an

Ngày 24/4, vừa qua, TAND quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cũng đã mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt các bị cáo Trần Đăng Minh, Lê Ngọc Linh mỗi người 8 tháng tù, Nguyễn Đắc Tùng 9 tháng tù về tội "Chống người thi hành công vụ".

Theo hồ sơ, tối 4/4, nhóm thanh niên trong đó có 3 bị cáo tới nhà hàng trên đường Phú Diễn tổ chức ăn nhậu, dùng loa kéo, điện thoại để hát karaoke, gây mất trật tự. Sau đó, khi tổ công tác Công an phường Phú Diễn đến nhắc nhở, yêu cầu nhóm chấp hành cách ly xã hội thì cả nhóm đã không chấp hành thậm chí liên tục chửi bới, lăng mạ, thách thức và dùng tay đấm vào mặt một cán bộ công an trong tổ công tác.

Xét xử vụ án đầu tiên liên quan đến COVID-19

Kiều Đỗ (t/h)