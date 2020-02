Nam thanh niên đi từ Đồng Nai lên TP HCM “đòi quà” bạn gái cũ theo cách giật dây chuyền, cướp ví

Danh đi từ Đồng Nai lên TP Hồ Chí Minh với ý định hỏi rõ lý do chia tay nhưng vô tình bắt gặp người yêu cũ đi với trai lạ. Ghen tuông bộc phát, Danh lao vào giật dây chuyền và ví của người yêu rồi bỏ trốn.

Ngày 24/2, TAND TP Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa phúc thẩm theo đơn kháng cáo của bị cáo Trần Hoàng Danh (SN 1993). Sau khi nghị án, HĐXX quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm 5 năm tù giam về tội Cướp tài sản của bị cáo này.

Theo bản án sơ thẩm trước đó, vào tháng 6/2018, Trần Hoàng Danh và chị Trần Thị Thu Vân quyết định dọn về sống chung sau một thời gian yêu đương. Họ sống cùng nhau ở Trà Vinh được khoảng 1 năm sau thì hai người xảy ra mâu thuẫn, chị Vân quyết định chia tay để cả hai không bị khó chịu, ức chế.



Sau đó, chị Vân bỏ lên TP Hồ Chí Minh làm nhân viên một quán Sau đó, chị Vân bỏ lên TP Hồ Chí Minh làm nhân viên một quán cà phê tại huyện Cần Giờ. Còn Danh thì di chuyển lên tỉnh Đồng Nai làm tài xế. Trong thời gian làm việc ở đây, Danh luôn đau đáu chuyện người yêu chia tay mình lên TP Hồ Chí Minh làm việc. Danh nung nấu ý định đi tìm người yêu để hỏi rõ lý do chia tay.





Chỉ vì ghen tuông mù quáng, Danh tự đẩy mình vào vòng lao lý

Đến tối 11/6/2019, từ việc hỏi thăm tin tức của một số người bạn, Danh biết người yêu cũ đang làm ở huyện Cần Giờ nên tìm đến đây để nói chuyện. Vừa đặt chân đến gần chỗ làm của chị Vân thì phát hiện chị này đi với một người đàn ông khác. Máu ghen nổi lên, Danh đuổi theo, chặn đầu xe máy yêu cầu chị Vân xuống nói chuyện.

Chị Vân vừa bước xuống thì Danh gầm lên như một con thú: “Tiền, vàng đâu trả cho tao”. Cùng với đó, Danh giáng xuống người chị Vân những cú đánh đau điếng. Chưa dừng lại, Danh nhanh tay giật sợi dây chuyền ở cổ và ví của nạn nhân rồi tẩu thoát. Danh chạy đến bến phà Bình Khánh (huyện Cần Giờ) thì bị Công an bắt.

Theo bản án của tòa, Danh bị tuyên án 5 năm tù về tội Cướp tài sản. Dù Danh đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ án phạt nhưng HĐXX không chấp nhận. HĐXX giải thích, đây là mức án dưới mức thấp nhất trong khung hình phạt với trường hợp phạm tội như trên.

Chỉ vì suy nghĩ ích kỷ, những ghen tuông vô cớ mà đối tượng này đã tự đẩy mình vào vòng lao lý. Với quãng thời gian thanh xuân “tì vết” của Danh sẽ khiến Danh phải ân hận mãi về sau.

