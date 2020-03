Bắt nam thanh niên lẻn vào nhà dân ở Long An trộm hơn 300 triệu đồng mua vàng dành cưới vợ

Công an huyện Bến Lức (tỉnh Long An ) vừa ra lệnh bắt tạm giữ đối với La Thanh Thông (SN 1990, ngụ xã Bàu Trâm, TP. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Người bị mất tài sản là ông Đặng Văn Thành (SN 1954, ngụ ấp 4, xã Phước Lợi).

Ngày 18/2, ông Đặng Văn Thành đến Công an huyện Bến Lức trình báo việc gia đình bị trộm cắp tài sản, sự việc xảy ra vào khoảng 7h ngày 18/2. Theo ông Thành, khi đó, ông khép cửa sau nhà nhưng quê khóa chốt để đi uống cà phê, đến khoảng 7h15, con trai đến nhà chơi thấy nam thanh niên lạ mặt điều khiển xe máy của ông T. chạy từ trong nhà ra nên truy hô. Đồng thời điều khiển xe truy đuổi.

Tuy nhiên, do nam thanh niên lạ mặt chạy xe quá nhanh nên không đuổi kịp. Sau đó ông Thành đến Công an trình báo sự việc. Qua kiểm tra, gia đình ông Thành phát hiện bị mất 300 triệu đồng, 1 xe Honda Dream BS: 62F1-4139, 3 ĐTDĐ, 1 đồng hồ đeo tay, 1 bộ quần áo, 1 đôi giày thể thao.

Nhận được tin báo, Công an vào cuộc điều tra . Đến ngày 20/2 thì tống đạt quyết định khởi tố vụ án. Qua trích xuất camera an ninh trên tuyến đường gần nhà ông T. thì xác định được đối tượng trộm cắp là Lã Thanh Thông (SN 1990, ngụ xã Bàu Trâm, TP.Long Khánh, tỉnh Đồng Nai).

Trong quá trình điều tra, Công an phát hiện Thông đang lẩn trốn ở phường 10, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh nên đã phối hợp với Công an quận Gò Gấp tiến hành bắt giữ nghi phạm.

Tại trụ sở cơ quan điều tra, Thông khai, vào năm 2016 có quen biết Nguyễn Anh V. (trú tại Phước Lý, huyện Cần Giuộc, Long An) qua mạng xã hội . Đến ngày 13/2, Thông đi xe bus từ TP Hồ Chí Minh về huyện bến Lức tìm V.. Khi gặp nhau, V. sử dụng xe máy chở thông đến nhà chơi rồi đưa ra quán cà phê ở xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc ngủ.

Hàng ngày, V. chạy xe đến đưa thông đi ăn uống, rồi đưa sang tiệm internet để chơi game. Vì thường xuyên đến đây nên Thông đã quan sát, biết được các vị trí trọng yếu để tìm cách lẩn vào trộm cắp. Vào lúc 2h ngày 18/2, Thông tự lẻn vào tiệm Internet thường chơi để trộm tại sản. Tại đây, Thông núp dưới hàng rào một nhà gần đó, rồi trèo lên mái nhà này từ đó tiếp tục lẻn vào tầng 2 tiệm Internet để tìm tài sản.

Do cửa tiệm khóa nên Thông không đột nhập vào sâu bên trong được, vì thế hắn lại trèo qua mái nhà ông Thành để tìm đường thoát ra. Đúng lúc, ông Thành thức dậy nên Thông nằm trốn trên mái nhá. Khi thấy ông Thành ra khỏi nhà và quên khóa cửa, Thông liền trèo xuống đi vào nhà tìm kiếm tài sản rồi tẩu thoát.

Số tài sản trộm được từ nhà ông Thành, Thông mang đi mua vàng để dành cưới vợ, mua xe máy để đi, tiêu xài, ăn uống và nướng vào game đến mức thua hơn 100 triệu đồng.

Theo cơ quan điều tra, trước đó, Thông từng có một tiền án. Hiện Công an đang tiếp tục điều tra để xử lý theo đúng quy định Pháp luật

