Đắng lòng thanh niên tự cô lập từ đầu mùa COVID-19, nhiễm bệnh chỉ sau một lần đi siêu thị

Kể từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát tại Mĩ, Benji Ha (31 tuổi) đã “tuân thủ tốt mọi biện pháp phòng ngừa”. tuy nhiên anh vẫn phải vào phòng chăm sóc đặc biệt, khi phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2.



Trước khi mắc bệnh, Benji tự cô lập trong nhà và luôn đeo khẩu trang. Anh nghĩ rằng, tuổi tác và tình trạng Trước khi mắc bệnh, Benji tự cô lập trong nhà và luôn đeo khẩu trang. Anh nghĩ rằng, tuổi tác và tình trạng Sức Khỏe tốt không thể bảo vệ mình trước đại dịch. Thế rồi, sau đó, trong nhà anh hết nhu yếu phẩm, anh buộc phải đi siêu thị mua đồ.

Benji Ha được xác nhận dương tính với COVID-19 chỉ sau một lần đi siêu thị Benji Ha được xác nhận dương tính với COVID-19 chỉ sau một lần đi siêu thị





“Tôi đã đi chậm rãi trong siêu thị để chọn đồ. Có lẽ đó là khi tôi nhiễm virus”, Benji nói với NBC LA.



Chỉ cách đó một ngày sau khi đi siêu thị, Benji Ha bắt đầu có triệu chứng ho. 4 ngày kế tiếp, chàng trai này bị sốt cao và đau nhức cơ thể khiến việc ngồi dậy trở nên khó khăn.



Sau đó, Benji được đưa tới Sau đó, Benji được đưa tới Bệnh viện South California tại thành phố Culver trong tình trạng nguy kịch. Ngày 24/3, anh được chẩn đoán mắc COVID-19.



Tại khu chăm sóc đặc biệt, Benji không phải thở bằng máy mà chỉ thở oxy qua ống thông mũi. Mỗi tối, anh chỉ ngủ được 1 tiếng.



“Đêm nào não tôi cũng rối tung lên. Và tôi rất sợ ngủ thiếp đi vì không chắc mình có thể thức dậy vào sáng hôm sau hay không”, chàng trai nhớ lại.



Anh cho biết, mình không tham gia tiệc tùng với bạn bè. Rốt cục, không hiểu và không rõ nguồn lây từ đâu khiến anh bị nhiễm, anh có thể chết nếu không được điều trị kịp thời.



Do đó, sau khi đã khỏi bệnh và tự cách ly ở nhà, Benji muốn cảnh báo mọi người rằng virus có thể tấn công bất cứ ai.

“Tôi chỉ đi mua nhu yếu phẩm, thế là nhiễm”, anh nói.



Theo thống kê từ Worldometers, tính đến 7h00 sáng ngày 17/4, thế giới đã có gần 2,2 triệu ca nhiễm bệnh, trong đó có hơn 145.000 ca tử vong tại 210 quốc gia và vùng lãnh thổ chịu ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19.

Thống kê về tình hình dịch bệnh thế giới ngày 17/4 (Ảnh: Tuổi trẻ)



Mỹ vẫn là quốc gia dẫn đầu về số người nhiễm cũng như tử vong về dịch bệnh, với 29.000 ca nhiễm mới. Hiện số bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Mỹ đang là hơn 677.000 người, chiếm hơn 30% tổng số ca nhiễm trên thế giới.



Bên cạnh đó, nước Mỹ cũng ghi nhận thêm 2.137 người chết, nâng tổng số ca tử vong vì COVID-19 tại nước này lên hơn 29.000 ca.

