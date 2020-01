Nam thanh niên rủ “hội bạn thân” bắt cóc, đánh tình địch vì... nghi chở bạn gái của mình đi chơi

Theo công an huyện Hoằng Hóa (tỉnh Thanh Hóa ), đơn vị đang củng cố tài liệu, hồ sơ xử lý nhóm đối tượng gồm: Lê Văn Tuấn (SN 1998), Nguyễn Văn Tám (SN 1990) và Đỗ Văn Uy (SN 1998) đều trú tại huyện Hoằng Hóa về hành vi Bắt giữ người trái pháp luật theo quy định của Pháp luật hiện hành.

Theo điều tra ban đầu, ngày 15/1, nghi ngờ anh C.X.Đ (trú ở xã Hoằng Quang, TP Thanh Hóa) chở bạn gái của mình đi chơi nên Tuấn đã rủ thêm đối tượng Nguyễn Văn Tám và Đỗ Văn Uy đi chặn đường, hành hung anh Đ. Để hả giận.

Ba đối tượng tại cơ quan điều tra

Không chỉ đánh anh Đ., nhóm đối tượng này còn bắt giữ nạn nhân đưa về một khách sạn ở xã Hoằng Trường để tiếp tục hành hung. Cuộc hành hung chỉ dừng lại khi nhóm đối tượng này bị một người khác phát hiện. Lúc này, anh Đ. Mới được thả về nhà.

Sự việc sau đó được anh Đ. và người thân trình báo lên cơ quan Công an huyện Hoằng Hóa. Ngay khi nhận được tin báo, Công an huyện đã tiến hành làm rõ, điều tra về vụ việc. Đồng thời cùng gia đình đưa anh Đ. đi giám định thương tật.

Bước đầu, cơ quan điều tra đã triệu tập các đối tượng này đến trụ sở làm việc. Nhóm đối tượng đã thừa nhận hành vi của mình. Hiện vụ việc đang được xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

