Nam thanh niên trốn khỏi khu cách ly ở An Giang đã bất ngờ quay trở lại

Sáng nay 14/5, nam thanh niên về từ Campuchia trốn khỏi khu cách ly tập trung ở An Giang đã bất ngờ quay trở lại.

Liên quan đến thông tin nam thanh niên trốn khỏi khu cách ly ở An Giang khi chưa được xét nghiệm COVID-19, theo thông tin mới nhất từ lãnh đạo huyện An Phú (An Giang), thanh niên này đã quay trở lại thực hiện cách ly.

Cụ thể, ông Đoàn Bình Lâm, Phó Chủ tịch UBND huyện An Phú, tỉnh An Giang, cho biết vào khoảng 8h sáng nay, Trần Văn Nam (SN 1992; ngụ ấp Kiến Bình 1, xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang; tạm trú tại ấp Bình Linh, xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) đã được gia đình vận động trở lại điểm cách ly tập trung tại Trường THPT Lương Thế Vinh trên địa bàn.

Hiện Ban quản lý khu cách ly tập trung đã tiếp nhận và thực hiện cách ly đối với anh Nam.

Lực lượng chức năng làm việc với nam thanh niên trốn khỏi khu cách ly trên địa bàn. Ảnh: Báo Người Lao Động

Bên cạnh đó, lãnh đạo UBND huyện An Phú chỉ đạo các đơn vị chức năng lấy lời khai, điều tra dịch tễ những người đã tiếp xúc với Nam để thông báo về Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các địa phương để tổ chức cách ly, theo dõi y tế theo hướng dẫn của Bộ Y tế, báo Người Lao Động thông tin.

UBND huyện An Phú cũng sẽ đề xuất xử lý nghiêm đối tượng trốn cách ly này theo quy định.

Trước đó, như báo Sức Khỏe Cộng Đồng đã thông tin, vào khoảng 17h15 ngày 10/5, khu cách ly tại Trường THPT Lương Thế Vinh (An Phú, An Giang) tiếp nhận Trần Văn Nam - người vừa trở về từ Campuchia.

Thanh niên này đi từ Campuchia qua xã Khánh An (An Phú, An Giang) bằng xuồng gỗ và bị lực lượng Bộ đội Biên phòng Long Bình phát hiện, giữ lại và giao cho Trạm Y tế Long Bình chuyển về khu cách ly Trường THPT Lương Thế Vinh. Tại đây, Nam được đưa vào phòng số 11.

Tuy nhiện đến rạng sáng 11/5, khi chưa được xét nghiệm với COVID-19, Nam đã trốn khỏi khu cách ly.

Your browser does not support HTML5 video.

Kiều Đỗ (t/h)