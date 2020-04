Nam thanh niên trốn truy nã bị bắt trong khu cách ly dù đã rất khéo léo che dấu thân phận

Lê Duy Cường (24 tuổi, trú tại xã Mậu lâ,m, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa) vừa bị Công an thị xã Ba Đồn (tỉnh Quảnh Bình) bắt giữ tại khu cách ly COVID-19 trên địa bàn thị xã.

Theo Công an thị xã Ba Đồn, Lê Duy Cường bị bắt giữ theo lệnh truy nã toàn quốc về tội danh Cố ý gây thương tích do Công an huyện Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh) ban hành vào cuối tháng 10/2019.

Theo điều tra ban đầu, sau khi gây án, Lê Duy Cường đã bỏ trốn sang Thái Lan. Tuy nhiên, khi dịch bệnh bùng phát, đối tượng đã trở về nước, nhập cảnh qua đường Cửa khẩu quốc tế Cha Lo vào cuối tháng tháng 3/2020. Sau đó, Cường được cơ quan y tế đưa về khu cách ly tập trung theo quy định từ ngày 1/4 cho đến ngày 13/4 thì bị bắt. Cường bị bắt trước 1 ngày trước khi hết lệnh cách ly 14 ngày.

Cường nghe lệnh bắt giữ

Tại khu cách ly, Cường vô cùng khéo léo che giấu thân phận của mình, nhưng nam thanh niên vẫn không thể qua mắt được lực lượng chức năng thị xã Ba Đồn. Theo Công an, hiện Sức Khỏe của Cường ổn định, không có dấu hiệu ho, sốt.

Công an thị xã Ba Đồn đã cử cán bộ thường trực giám sát Cường trong khu cách ly. Khi hết thời gian cách ly sẽ bàn giao cường cho Công an huyện Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh) tiếp tục xử lý theo đúng thẩm quyền và quy định Pháp luật

Mặc dù đang trong giai đoạn tăng cường lực lượng để phòng chống dịch COVID-19 nhưng lực lượng Công an vẫn không quên nhiệm vụ. Trong quá trình rà soát tại các khu cách ly, Công an đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm pháp luật. Đơn cử như vụ việc, Công an TP Vinh phát hiện một đối tượng giấu ma túy trong người khi đang thực hiện cách ly 14 ngày tại khu cách ly Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An.

Cụ thể, ngày 7/4, tổ công tác Công an TP Vinh phát hiện Nguyễn Văn Sơn (SN 1985, trú tại khối 3, thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn), đang được cách ly tại phòng 502, có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 96 viên ma túy tổng hợp dạng nén trong người Sơn. Hiện Công an TP Vinh vẫn đang điều tra làm rõ về hành vi của đối tượng Sơn.

Nga Đỗ (t/h)