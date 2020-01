Nam thanh niên tử vong bất thường sau chầu nhậu mừng năm mới

Sự việc xảy ra trên địa bàn tỉnh Bình Dương , nạn nhân là anh Phạm Văn Hổ (SN 1984, quê Bình Định).

Theo điều tra ban đầu của Công an thị xã Dĩ An, tối muộn ngày 1/1, anh Hổ cùng bạn bè tổ chức ăn nhậu mừng năm mới 2020. Sau cuộc nhậu, anh Hổ quá say không thể tự về phòng trọ ở phường Tân Đông Hiệp được vì vậy những người bạn đã chở anh Hổ về phòng trọ trên đường Đoàn Thị Điểm, phường An Bình để cho ngủ nhờ.

Anh Hổ tử vong sau đêm nhậu mừng năm mới với bạn bè. Ảnh minh họa

Tuy nhiên, sáng hôm nay (2/1), một người bạn tới phòng trọ gọi anh Hổ dậy đi làm thì phát hiện anh Hổ đã tử vong. Thời điểm này, trên mặt nạn nhân chảy máu và có nhiều vết thương khả nghi.

Ngay lập tức, người này trình báo sức việc lên chính quyền địa phương. Nhận được thông tin, lực lượng công anh đã khẩn trương có mặt đưa thi thể nạn nhân về nhà xác khám nghiệm, đồng thời phong tỏa hiện trường và lấy lời khai những người liên quan để điều tra nguyên nhân.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường và đưa thi thể nạn nhân đi khám nghiệm. Ảnh: Công an TP.HCM

Theo thông tin trên báo Công an TP.HCM, kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Phạm Văn Hổ là do nội thương, xuất huyết não, vỡ xương sọ. Nạn nhân không chết vì bệnh lý.

Được biết, đêm 1/1, trước khi đi uống rượu mừng năm mới cùng bạn bè, anh Hổ cũng đã nhậu ở một chỗ khác. Bạn bè nạn nhân khai rằng, lúc đến quán nhậu trên người anh này có vết bẩn giống như vừa ngã xe.

Hiện Công an thị xã Dĩ An và các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Bình Dương đang tiếp tục làm rõ vụ việc, mở rộng điều tra xem nạn nhân có ngã xe không hay đã bị hành hung.





Kiều Đỗ (t/h)