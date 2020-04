Điều tra nguyên nhân nam thanh niên treo cổ tử vong trên khung thành bóng đá

Tin tức mới nhất ngày 26/4, ông Vũ Tuấn Dũng – Phó trưởng công an phường Duyên Hải (Lào Cai) cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra vụ nam thanh niên tử vong trong tư thế treo cổ ở sân bóng đá trên địa bàn.

Nơi phát hiện thi thể nam thanh niên.

Khi nhận được tin báo vụ việc, lực lượng công an đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, tiến hành điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cách đây không lâu, vào tối 23/4 cũng xảy ra sự việc tương tự. Cụ thể, nạn nhân là anh Nguyễn Thế L. (28 tuổi, quê Đắk Lắk) được phát hiện treo cổ trong nhà kho.

Xe cứu thương tiến hành đưa thi thể nạn nhân về nhà xác.



Theo Công an TP.HCM, kết quả điều tra ban đầu cho thấy, anh L cùng một số thanh niên khác cùng làm việc cho một công ty trên địa bàn quận 9 (TP.HCM). Để tiết kiệm tiền ở trọ, nhóm người này đã xin chủ cho ở trong nhà kho của công ty, nằm trên đường số 7, P.Long Trường, Q.9.



Tuy nhiên, đến 15h chiều 23/4, Anh L bất ngờ xin nghỉ sớm để về nhà kho. Đến 17h cùng ngày, khi đồng nghiệp của L về thì thấy cửa khóa trong. Đến khi mở được cửa thì phát hiện anh L đã tử vong trong tư thế treo cổ bằng sợ dây dù vải.

