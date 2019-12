Nam thanh niên vượt hơn 600km ôm “hàng cấm” từ Sài Gòn về Bình Định bán kiếm lời

Sau khi kiểm tra cốp xe máy của nam thanh niên này, Công an thu giữ 30 túi nhỏ chứa ma túy tổng hợp và 78 viên nén thuốc lắc…

Theo tin từ Công an tỉnh Bình Định , chiều ngày 17/12, chiến sĩ phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn (Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định) phối hợp với lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy (Công an tỉnh Bình Định) tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Trọng (19 tuổi, trú tại TP Quy Nhơn) để điều tra về hành vi Vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h30 ngày 17/12, tại khu 2 (phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn), lực lượng trinh sát biên phòng phát hiện đối tượng Trọng chạy xe máy có nhiều biểu hiện tình nghi nên đã ra lệnh dừng xe để tiến hành kiểm tra.

Nguyễn Văn Trọng bị bắt khi đang vận chuyển ma túy

Qua khám xét, cơ quan chức năng phát hiện trong người Trọng cất giấu một túi nilon có chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy . Tiếp đó, lực lượng chức năng yêu cầu đối tượng này mở cốp xe để kiểm tra. Trong cốp xe phát hiện thêm khoảng 31 túi nolon nhỏ có chứa ma túy tổng hợp dạng đá, ketamin và 76 viên nén thuốc lắc cùng nhiều vật dụng khác. Tổng trọng lượng là 0,4kg.

Ngay sau đó, đối tượng Trọng và tang vật bị đưa về trụ sở Công an để phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu trọng khai nhận đã mua số ma túy tổng hợp và thuốc lắc trên ở TP Hồ Chí Minh. Sau đó đối tượng này mang về địa bàn Bình Định để bán cho các các con nghiện ma túy nhằm kiếm lời.

Hiện cơ quan chức năng đã thu giữ tang vật và đang mở rộng điều tra vụ án. Sau khi hoàn điều tra sẽ chuyển kết luận đến cơ quan tố tụng cùng cấp để đưa ra xét xử theo đúng trình tự, quy định của Pháp luật

Tang vật được thu giữ tại hiện trường

Năm 2019, Cơ quan cảnh sát điều tra đã triệt phá rất nhiều vụ vận chuyển, buôn bán ma túy trái phép lớn. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (C04), Bộ Công an tổ chức hội nghị song phương lần thức 8 về hợp tác phòng chống ma túy giữa Việt Nam và Trung Quốc và tổng kết công tác tuyên truyền, phối hợp tấn công, trấn áp tội phạm trên tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc năm 2019.

Theo đó, trong năm 2019 tình hình tội phạm ma túy có quốc tịch Trung Quốc, Đài Loan… hoạt động mạnh ở các tỉnh thành tại Việt Nam. Các đối tượng này thành lập kho bãi núp bóng các công ty sản xuất để tiến hành mua, bán, xuất nhập khẩu một lượng rất lớn ma túy. Hầu hết các đối tượng nhập ma túy từ vùng Tam Giác Vàng về Việt Nam rồi phân tán chúng sang các nước khác.

Trong năm 2019, toàn tuyến biên giới Việt - Trung gồm 7 tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Quảng Ninh, Điện Biên, Lai Châu đã phát hiện, bắt giữ 2.138 vụ với 3.591 đối tượng, thu giữ trên 345kg heroin, hơn 20kg thuốc phiện, hơn 79kg cây thuốc phiện, hơn 86kg ma túy tổng hợp, 36.844 viên ma túy tổng hợp…

Bắt đối tượng tàng trữ ma túy trong phòng trọ

Thu Nga (t/h)