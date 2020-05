Nam thanh niên vượt trăm cây số thăm bạn gái, khóc ngất khi biết người yêu đã có chồng

Trong thời buổi công nghệ phát triển, người người nhà nhà sử dụng mạng xã hội , những cuộc tình 'ảo' giữa các cặp đôi trai gái cách nhau nghìn trùng không còn là điều gì đó quá xa lạ. Tuy nhiên, bên cạnh những câu chuyện tình lãng mạn với cái kết viên mãn, có không ít những chuyện 'lừa tình' đắng cay dở khóc dở cười. Không ít lần cư dân mạng bàn tán xôn xao về những cô gái bị bạn trai 'lừa đảo' hay các chàng trai có bạn gái che giấu những bí mật khó chấp nhận.

Mói đây, trên một nhóm mạng xã hội đông thành viên, một người đã chia sẻ thông tin về một chàng trai bị chị người yêu qua mặt. Theo thông tin người viết, thanh niên trong ảnh sinh năm 2000, làm cùng công ty với 'bạn gái' 9x. Sau đợt cách ly xã hội, thanh niên nảy ý định muốn làm người yêu bất ngờ, nên quyết định vượt hàng trăm km từ Hà Giang tới tận Bắc Ninh để gặp bạn gái.

Thế nhưng khi đến nơi, chàng trai phải đối mặt với sự thật phũ phàng. Hóa ra, cô bạn gái thân thương của cậu là một người phụ nữ đã có chồng, thậm chí có 2 con và đang ở trọ với tình nhân. Thấy chàng thanh niên đến, cô nàng nhất quyết không ra gặp mà khóa cửa ở trong nhà.

Quá sốc trước thông tin này, thanh niên ngồi thụp trước cửa khóc ngất. Một số người cho hay anh chàng ngồi ủ rũ suốt 3-4 tiếng, sau đó mới chịu nghe lời mọi người khuyên bảo lên xe về nhà. Hàng xóm của chị 'người yêu' cho hay, người phụ nữ này cũng không đoan chính, hay ngoại tình , từng cặp kè rất nhiều người.

Trước hình ảnh này, dù chưa biết thực hư ra sao, nhưng cư dân mạng đều lên tiếng chỉ trích người phụ nữ kia. Phần đông người cho rằng chị gái như vậy không xứng đáng có được tình yêu chân thành của bất cứ ai hết. Một số người bình luận an ủi chàng trai trẻ: "Đừng đau khổ vì một người con gái như thế làm gì bạn ạ. Đàn ông mà, phải bản lĩnh chứ, huống hồ mới chỉ quen nhau ở công ty, đã tìm hiểu nhau gì về gia đình nhau đâu mà phải vật vã thế. Mạnh mẽ lên chàng trai"; "Tốt nhất giờ anh này nên xem xét rồi chụp tất cả hình ảnh về cô này gửi về quê cho nhà chồng xem. Cách trừng phạt đó là ổn nhất. Ai đời giờ xa nhà đi làm ăn lại lừa tình tùm lum như thế này, không chấp nhận nổi"...

Có lẽ trong tình yêu , khoảnh khắc đau đớn nhất không phải là lúc chia tay, mà là lúc phát hiện người mình yêu thương nhất bấy lâu nay luôn lừa dối mình, phản bội niềm tin của mình. Thanh niên trong câu chuyện trên có lẽ đã đặt quá nhiều niềm tin vào bạn gái, hết lòng yêu thương người chị hơn tuổi và còn sẵn sàng lặn lội tới thăm cô. Thế nhưng, sau tất cả mọi cố gắng, tất cả những gì anh chàng nhận được là một vố đau nhớ đời.

Chi Nguyễn (t/h)