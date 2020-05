Nam thanh niên 'yêu' bạn gái nhí được tuyên trắng án sau 6 năm bị buộc tội hiếp dâm

Mới đây, trong phiên giám đốc thẩm vụ Đặng Thanh Tuấn (SN 1999, ngụ huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh ) được tòa hai cấp tuyên không phạm tội Hiếp dâm trẻ em, TAND Tối cao đã bác kháng nghị đề nghị hủy bản án và điều tra lại của VKSND Tối cao. Với phán quyết giám đốc thẩm này, Đặng Thanh Tuấn chính thức được "trắng án", không có hành vi phạm tội.

Anh Đặng Thanh Tuấn (thứ hai từ trái sang) cùng cha mẹ và luật sư sau khi được tuyên trắng án. Ảnh: PLO

6 năm 4 phiên tòa và cái kết

Theo hồ sơ vụ việc, Đặng Thanh Tuấn với em N. (cùng ngụ huyện Dương Minh Châu, Tây Ninh) ở gần nhà nhau và nảy sinh tình cảm. Ngày 25/7/2015, hai người đã hẹn nhau vào nhà nghỉ rồi lần đầu có quan hệ tình dục, thời điểm này Tuấn mới 15 tuổi. Sau đó, cả hai người đã nhiều lần hẹn hò đến nhà nghỉ sau khi học bài xong.

Ngày 9/11/2015, gia đình em N. phát hiện ra sự việc và tố cáo Tuấn. Kết quả điều tra cho thấy, từ ngày 25/7 đến 7/11/2015, Tuấn và em N. đã 6 lần quan hệ. Sau đó, cơ quan chức năng quyết định khởi tố, truy tố về tội Hiếp dâm trẻ em, theo BLHS 1999.

Tại phiên sơ thẩm lần thứ nhất vào tháng 4/2016, TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên phạt Tuấn 8 năm tù về tội danh Hiếp dâm trẻ em. Sau đó, Tuấn đã làm đơn kháng cáo kêu oan, đề nghị xem xét lại độ tuổi thật của em N.

Tại phiên xử phúc thẩm lần thứ nhất vào ngày 6/12/2016, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã tuyên hủy án sơ thẩm, đề nghị điều tra xét xử lại, giám định lại tuổi của nạn nhân.

Tháng 9/2017, phiên sơ thẩm lần 2 được diễn ra. VKS vẫn đề nghị tuyên án anh Tuấn 8-10 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em.

Theo cơ quan này, Tuấn sinh ngày 25/5/1999, nên tính đến ngày phạm tội là đủ 16 tuổi. Bị hại là bé N. theo giấy khai sinh là ngày 2/10/2002, tính đến thời điểm bị hại thì bé N. mới được 12 tuổi 9 tháng 19 ngày. Theo quy định, nếu bị hại chưa đủ 13 tuổi thì Tuấn sẽ phạm tội Hiếp dâm trẻ em.

Kết quả giám định xương cho thấy thời điểm giám định, em N. có độ tuổi từ 14 năm 4 tháng đến 14 năm 10 tháng. CQĐT và VKSND tỉnh Tây Ninh đều cho rằng độ tuổi 14 năm 4 tháng phù hợp với tài liệu, chứng cứ thu thập được, do đó phải áp tuổi của em N. là 14 năm 4 tháng. Như vậy, thời điểm lần quan hệ đầu tiên với Tuấn, em N. chỉ mới 12 năm 9 tháng 3 ngày tuổi. Hành vi của Tuấn đủ yếu tố cấu thành tội Hiếp dâm trẻ em.

Tuy nhiên, TAND tỉnh Tây Ninh bác đề nghị của VKS tỉnh Tây Ninh và tuyên Đặng Thanh Tuấn không phạm tội hiếp dâm trẻ em, trả tự do ngay tại tòa.

Đặng Thanh Tuấn cùng luật sư tại phiên phúc thẩm lần 2. Ảnh: Vietnamnet

Không đồng tình với bản án, VKSND tỉnh Tây Ninh tiếp tục kháng nghị đề nghị hủy án sơ thẩm để xét xử lại theo hướng có tội, gia đình bị hại cũng làm đơn kháng cáo.

Đến tháng 7/2018, TAND Cấp cao tại TP.HCM tiến hành xử phúc thẩm lần hai. TAND Cấp cao tiếp tục bác kháng nghị của viện trưởng VKSND tỉnh Tây Ninh. HĐXX phúc thẩm đã y án, tuyên anh Tuấn không phạm tội Hiếp dâm trẻ em.

Không đồng tình, tháng 7/2019, VKSND Tối cao đã ra quyết định kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, đề nghị Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao xét xử, hủy 2 bản án sơ thẩm và phúc thẩm, để điều tra, xét xử lại.

Rắc rối xác định độ tuổi bị hại

Điểm đặc biệt khó khăn trong vụ án Đặng Thanh Tuấn là việc xác định độ tuổi của bị hại. Theo quy định, nếu thời điểm Tuấn và bị hại quan hệ lần đầu, bị hại chưa đủ 13 tuổi thì Tuấn sẽ phạm tội Hiếp dâm trẻ em. Nhưng nếu bị hại đã đủ 13 tuổi thì bị cáo Tuấn không phạm tội trên và không phạm tội Giao cấu với trẻ em, bởi chủ thể của tội Giao cấu với trẻ em phải là người đã thành niên, trong khi Tuấn khi đó cũng chỉ mới 16 tuổi.

Giấy khai sinh là căn cứ quan trong để xác định độ tuổi chính xác của bị hại nhưng trong vụ này, giấy tờ hộ tịch, lời khai của bị hại và những người liên quan về độ tuổi của bị hại lại không hề thống nhất và thiếu độ tin cậy.

Giấy khai sinh của bị hại được làm trễ hạn đến 5 năm (tức năm 2007 em N. mới được cấp giấy khai sinh). Trong tài liệu hồ sơ vụ án cũng không có giấy chứng sinh của cơ sở y tế hay giấy xác nhận của người làm chứng ở thời điểm em N. được sinh ra. Bút lục, lời khai của ông ngoại, mẹ bé N. và những người biết việc bé N. được sinh ra cũng có mâu thuẫn về thời điểm sinh...

Quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao nhận định, 2 cấp tòa tại sở thẩm và phúc thẩm lần 2 đã áp dụng nguyên tắc có lợi cho bị can, bị cáo khi xác định tuổi của người bị hại chưa thành niên, quy định tại Thông tư liên tịch số 01 năm 2011 giữa TAND, VKS, Bộ Công an, Bộ Tư pháp và Bộ LĐ-TB&XH.



Kết quả trưng cầu giám định độ tuổi và kết luận giám định pháp y là có căn cứ khoa học để xác định độ tuổi của cháu N. là 13 tuổi 3 tháng 3 ngày vào ngày giao cấu đầu tiên.



Vì vậy, theo khoản 4 Điều 112 BLHS 1999 thì Tuấn không phạm tội hiếp dâm trẻ em. Mặt khác, Tuấn và cháu N. yêu nhau, việc giao cấu là hoàn toàn tự nguyện, không ép buộc, cưỡng bức nên Tuấn cũng không phạm tội giao cấu với trẻ em.



Cha của bị hại có dấu hiệu phạm tội Hiếp dâm trẻ em



Một điểm nữa đặc biệt trong vụ án là tại phiên phúc thẩm lần 1, trong lúc xem xét hồ sơ để xác định tuổi của bị hại, Hội đồng xét xử đã phát hiện, lúc sinh bị hại N., người mẹ chưa tới 13 tuổi (người mẹ SN 1989). Từ đó, cha của N. bị điều tra xem xét xử lý hình sự người này.

Quá trình điều tra lại, cơ quan công an xác định, cha của bé N. là ông N.T.P (SN 1979, ngụ huyện Hòa Thành, Tây Ninh). Ông P. xác định có tình cảm và quan hệ với mẹ N., nhưng không nhớ cụ thể năm quan hệ tình dục, năm mẹ nạn nhân mang thai



Tuy nhiên, cơ quan điều tra làm rõ, ông P. đã có hành vi quan hệ tình dục với mẹ bé N. làm người phụ nữ mang thai và sinh ra N. khi chưa đủ 13 tuổi. Dù quan hệ là đồng thuận nhưng hành vi của ông P. có dấu hiệu phạm tội Hiếp dâm trẻ em và còn hiệu lực truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cuối cùng, cơ quan điều tra quyết định không truy cứu vì người phụ nữ có đơn xin không yêu cầu xử lý hình sự ông P. và ông P. cũng "không còn gây nguy hiểm cho xã hội ".

Kiều Đỗ (t/h)