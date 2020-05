'Nam vương Hong Kong' bỏ vợ bầu 8 tháng vì ngoại tình, quyết chạy theo tình mới

Trong thời gian gần đây, liên tiếp những vụ bê bối ngoại tình của các 'tra nam' (những người đàn ông bội bạc, tệ hại) của làng giải trí Hoa ngữ bị vạch trần. Khi vụ việc của 'Ông hoàng Vũ đạo' La Chí Tường ngoại tình , thích quan hệ tập thể chưa kịp lắng xuống thì 'Nam vương HongKong 2016' Lê Chấn Diệp tiếp tục khiến công chúng Trung Quốc choáng váng vì ly hôn vợ bầu để chạy theo người tình.

Theo thông tin ban đầu, Lê Chấn Diệp và vợ đã bên nhau 15 năm, cả hai đang chuẩn bị chào đón một thiên thần nhỏ. Trước kia, Chấn Diệp luôn khẳng định vợ chính là người phụ nữ duy nhất mà anh yêu thương trong cuộc đời này. Thế nhưng, hóa ra lời hứa này chỉ là 'chót lưỡi đầu môi', chỉ cần gặp người mới là có thể quên hết.

Trong thời gian vợ mang thai , Chấn Diệp đóng phim với Chu Trí Hiền - là Hoa hậu HongKong 2013, cả hai nhanh chóng nảy sinh tình cảm. Đáng chú ý, Trí Hiền cũng đã có bạn trai, tuy nhiên cô vẫn quyết làm ' tiểu tam ', hẹn hò với Lê Chấn Diệp. Mê mẩn người tình, Chấn Diệp đòi ly hôn vợ bầu, sau đó chuyển hết hành lý ra khỏi nhà chung từ 2 tuần trước.

Truyền thông HongKong chụp được ảnh vợ của Lê Chấn Diệp mệt mỏi, cô đơn ôm bụng bầu 8 tháng đi khám thai một mình. Cô đi một mình tới Bệnh viện , không còn được chồng đưa đi như trước. Còn Lê Chấn Diệp thì thản nhiên đưa Chu Trí Hiền lên đồi picnic, ăn bánh, đến khi bị phóng viên bắt gặp mới bại lộ vụ ngoại tình Tạ Đông Mẫn, bạn trai của Trí Hiền cũng vô cùng choáng váng khi biết mình bị bạn gái 'cắm sừng'. Dù vậy, Đông Mẫn vẫn cố bình tĩnh yêu cầu giới truyền thông cho hai người không gian riêng.

Về phía Lê Chấn Diệp, anh và vợ quen nhau từ khi còn trẻ, đã bên nhau suốt 15 năm. Khi đầu quân cho TVB, anh được giao đóng một số vai phụ và được nhận xét là "bản sao của Cổ Thiên Lạc". Dù sự nghiệp không quá nổi bật, người vợ vẫn luôn tần tảo, sát cánh bên anh trong suốt thời gian qua. Lời hứa 'cô ấy là người phụ nữ duy nhất mà tôi yêu trong cuộc đời này' từng khiến nam diễn viên nhận được nhiều cảm tình của khán giả.

Vậy mà mối tình kéo dài hơn 1 thập kỉ lại không thể bằng tình yêu với người phụ nữ mà Lê Chấn Diệp chỉ quen vài tháng. Sau khi bị bắt quả tang ngoại tình, Lê Chấn Diệp và Chu Trí Hiền đều trốn tránh giới báo chí. Hiện tài tử Lê Chấn Diệp hiện vẫn giữ im lặng.

Mới đây, nữ diễn viên cùng bạn trai Đông Mẫn đã tổ chức họp báo với truyền thông, gửi lời xin lỗi tới khán giả sau vụ lùm xùm làm người thứ ba . Chu Trí Hiền cho biết: "Mọi lời giải thích giờ đây đều muộn màng. Tôi hoàn toàn nhận lỗi về việc làm của mình. Những gì có thể chia sẻ lúc này là lời xin lỗi chân thành đến khán giả, người trong cuộc và những người đã yêu thương tôi". Bạn trai Tạ Đông Mẫn nói rằng cả 2 đã nói chuyện sau khi sự việc vỡ lở, anh chấp nhận tha thứ cho cô. Anh mong khán giả có thể tha lỗi cho sai lầm lần này của người yêu. Được biết, sự nghiệp của người đẹp hiện đã bị lãnh đạo đài TVB đóng băng toàn bộ. Những chương trình đã quay bị hoãn lên sóng, dự án mới cũng bị hủy bỏ.

Your browser does not support HTML5 video.

Chi Nguyễn (t/h)