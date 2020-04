Nạn nhân của 'phòng chat thứ N' có 1 nữ diễn viên nổi tiếng và 1 nữ thần tượng Kpop

Hiện 'phòng chat thứ N' vẫn đang được công chúng Hàn Quốc quan tâm bởi diễn biến phức tạp và những tình tiết lắt léo, gây sốc. Từ những lời khai của nhóm đối tượng điều hành phòng chat tình dục này, cơ quan chức năng dần hé lộ bí mật của phòng chat. Cho Joo Bin - kẻ cầm đầu phòng chat tình dục trên Telegram với biệt danh Baksa là cái tên được nhắc tới nhiều nhất trong các bài báo về bê bối tình dục này.

Trước đó, truyền thông Hàn Quốc đã thông tin có ít nhất 74 nạn nhân trong độ tuổi từ 9-24 là nô lệ tình dục của nhóm đối tượng điều hành phòng chat với kẻ cầm đầu là Cho Joo Bin. Một nguồn tin cho hay có khaorng 10 người trong số 74 nạn nhân này là idol Kpop, thông tin trên khiến không ít người hâm mộ hoang mang. Baksa còn huênh hoang tiết lộ qua đoạn tin nhắn trong chatroom rằng idol đình đám vẫn còn hoạt động trong showbiz đã bị hắn biến thành nô lệ.

Mới đây, Cho Joo Bin đã khai với phía cảnh sát rằng trong số hơn 70 nạn nhân có ít nhất 2 người nổi tiếng, một là nữ diễn viên và một là thành viên nhóm nhạc idol. Qua khám xét các tang vật như điện thoại, máy tính của Cho Joo Bin, phía cảnh sát phát hiện ra nhiều bức ảnh của idol A và diễn viên B. Trong những bức ảnh trên, nạn nhân đều ra dấu tay mở ngón cái và ngón út theo yêu cầu của Baksa Cho Joo Bin. Phía cảnh sát cho rằng Cho Joo Bin dùng hình ảnh của 2 người nổi tiếng trên để tiếp thị, giới thiệu phòng chat của mình. Hiện cơ quan chức năng sẽ triệu tập hai người này tới để lấy lời khai, làm rõ vụ án.

Trước đó, cảnh sát Hàn Quốc cho biết họ đã thu thập được những tin nhắn của kẻ cầm đầu Cho Joo Bin - nickname Baksa, hé lộ danh tính những người tham gia phòng chat, trong đó có 2 người nổi tiếng là nam ca sĩ K và MC L. Được biết, hai người này muốn tham gia phòng chat nhưng đến vòng xác thực thân phận, MC L đã từ bỏ.

Nam ca sĩ K là người từng thông qua vòng xác nhận danh tính, đã nhận được nhiều "sản phẩm nhá hàng" trong group chat tình dục này. Tuy nhiên, đến phần trả phí, người này đã bỏ cuộc và điều này khiến Cho Joo Bin cảm thấy không hài lòng. Bởi vậy, K đã tiếp tục giới thiệu một người nổi tiếng khác là MC L cho Baksa. Ban đầu, vị MC này cũng tỏ ra vô cùng thích thú và quan tâm tới 'phòng chat thứ N', tuy nhiên sau đó đã... hối hận khi tới vòng xác nhận thân phận. Theo Cho Joo Bin, để 'chuộc tội', hai người này đã chuyển cho hắn khoảng tiền 1,2 triệu won (tương đương 24 triệu đồng).

Chi Nguyễn (t/h)