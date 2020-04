Nạn nhân kể lại phút kinh hoàng bị chặt đứt tay: “Tôi xin lỗi, cố rời đi thì bị chém đứt lìa tay”

Nạn nhân H.Đ.H. (34 tuổi) thuật lại rằng, nguyên nhân dẫn việc cánh tay anh bị chặt đứt là do va chạm giao thông.

Ngay sau khi bị nhóm thanh niên lạ mặt chặt đứt cánh tay trên đường, anh H.Đ.H. (34 tuổi, ngụ tại huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh) được quần chúng nhân dân đưa vào nhập viện (chiều 2/4). Sự việc kinh hoàng này xảy ra sau cú va chạm giao thông

Về tình hình cánh tay của anh H., đại diện Bệnh viện Quân y 175 cho biết, đã nối thành công cánh tay. Sức Khỏe của bệnh nhân hiện ổn định, các đầu ngón tay trái bắt đầu cử động được sau cuộc phẫu thuật.

Ca phẫu thuật cánh tay cho anh H. kéo dài trong vòng 5 giờ đồng hồ. Hiện, anh H. đã được chuyển vào theo dõi và chăm sóc tại khoa Hồi sức tích cực, Viện chấn thương chỉnh hình. Sức khỏe ổn định, dần tỉnh táo.

Cánh tay của anh H. đã được nối thành công

Liên quan đến vụ việc này, sau khi tỉnh táo lại, anh H. đã hé lộ nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên. Theo anh H., chiều ngày 2/4, anh lái xe ô tô đi công việc và đang trên đường trở về nhà. Đến đoạn đường Tân Chánh Hiệp 10 thì xe va phải xe máy do một nam thanh niên cầm lái.

“Đó chỉ là va quẹt nhỏ, xe máy của anh ta không bị đổ. Tôi dừng lại lại, bước xuống nói chuyện thì ngay lúc đó xuất hiện thêm 2 người nữa. Sau hồi lời qua tiếng lại thì nhóm thanh niên cầm cây gỗ đánh liên tiếp vào người tôi”, anh H. kể.

Anh H. còn cho biết, khi đó anh không đánh trả mà chỉ đứng vòng tay xin lỗi, mong nhóm thanh niên này bỏ qua. Một lúc sau, ông định lên xe rời đi thì bất ngờ một người trong nhóm cầm hung khí lao đến chém.

Anh H. thuật lại: “Theo phản xạ tự nhiên, tôi dùng tay trái đỡ nên bị chém đứt cánh tay, máu phun ra xối xả. Tôi cố gắng cầm máu và được một số người dân gần đó đưa đi bệnh viện cấp cứu . Người dân nhanh chóng ướp cánh tay của tôi vào đá để đưa đi cung. May mắn, cánh tay của tôi đã được nối thành công”.

Về hoàn cảnh gia đình anh H., được biết, anh có vợ đang mang thai và 3 đứa con thơ. Anh H. là trụ cột trong gia đình. Giờ cánh tay bị hỏng ảnh hưởng rất nhiều đến công việc làm ăn.

Hiện trường xảy ra vụ việc

Theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường hôm đó, nhóm thanh niên tấn công nạn nhân vô cùng hung hắn. Chúng mang theo hung khí nên không ai dám lại gần can ngăn. Chỉ khi sự việc xảy ra một số người chạy đến đưa anh H. đi cấp cứu.

Như SKCĐ đã đưa tin trước đó, chiều 2/4, một người đàn ông 34 tuổi điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát TP Hồ Chí Minh đang lưu thông trên đường thì bị nhóm thanh niên đi xe máy chặn đầu xe. Sau đó, giữa nhóm thanh niên và người đàn ông xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Trong lúc cãi lộn, nhóm này dùng mã tấu chặt đứt cánh tay người đàn ông rồi nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Tại hiện trường, chiếc ô tô màu đỏ của nạn nhân vẫn đậu trên đường, bị móp một bên xe và có nhiều vết máu.

Phát hiện vụ việc, người dân sống quanh đó đã nhanh chóng đưa người đàn ông cùng cánh tay bị đứt đến Bệnh viện cấp cứu. Đồng thời trình báo vụ việc đến Công an

Nhận được tin báo, Công an quận 12 vào cuộc điều tra, tổ chức khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh truy tìm đối tượng gây án. Hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra, làm rõ.

Nga Đỗ (t/h)