Nạn nhân sống sót duy nhất trong vụ ngáo đá chém 6 người thương vong ở Thái Nguyên giờ ra sao?

Như Báo Sức Khỏe Cộng đồng đã đưa tin trước đó, ngày 27/12, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã ký quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Chín về tội Giết người (theo khoản 1, Điều 93 Bộ luật Hình sự) và gửi quyết định khởi tố sang Viện kiểm sát cùng cấp đề nghị phê chuẩn.

Theo kết quả điều tra, đối tượng Hoàng Văn Chín sinh năm 1976 trú tại thôn Lương Bình 2, huyện Định Hoá, tỉnh Thái Nguyên. Vụ thảm án do Chín gây ra chính tại nơi đối tượng đang sinh sống.



Không lâu sau đó, Hoàng Văn Chín đã bị cơ quan bắt giữ khi đang bỏ trốn trên đồi cách hiện trường không xa.

Tại hiện trường, có tổng cộng 6 nạn nhân bị Chín chém trước khi bỏ chạy khỏi nơi gây án. Theo chủ tịch huyện Định Hóa, ngoài vợ của Chín còn có 3 nạn nhân trong số những người bị chém trên đã tử vong tại chỗ. Hai người bị thương được đưa đi viện cấp cứu nhưng sau đó đã có 1 người tử vong tại bệnh viện, hiện còn một người nguy kịch.



Danh tính 6 nạn nhân thương vong bao gồm chị Ma Thị Hưởng, (sinh năm 1976, vợ của Chín), ông Hoàng Văn Luận, sinh năm 1973 (cán bộ tư pháp xã Sơn Phú), bà Trần Thị Hường (vợ ông Luận) đây là cặp vợ chồng hàng xóm nhà Chín, ông Lường Văn Bánh (sinh năm 1974, anh rể bị can), anh Hoàng Văn Nam (sinh năm 1994, cháu bị can), ông Lường Văn Hoàng (SN 1966), cùng trú xóm Lương Bình 2.



Hiện trường án mạng.

Không lâu sau đó, Hoàng Văn Chín đã bị cơ quan bắt giữ khi đang bỏ trốn trên đồi cách hiện trường không xa.



Ông Lường Văn Hoàng là nạn nhân may mắn duy nhất còn sống sót sau khi bị Chín tấn công. Ông cho biết, khi đang ngồi xe máy gần hiện trường các vụ án mạng thì Hoàng Văn Chín bất ngờ cầm dao ra chém vào đầu. Sau đó, ông bị thương nặng, được đưa đi điều trị tại bệnh viện. Rất may, sau đó bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, chính quyền địa phương cũng đã đến thăm hỏi và hỗ trợ gia đình các nạn nhân.

Your browser does not support HTML5 video.