'Nạn nhân' thứ hai của Nhà Trắng dương tính với COVID-19 là ai?

Theo đó, tại cuộc gặp gỡ với các thành viên quốc hội thuộc đảng Cộng hòa tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump cho biết Katie Miller, Thư ký báo chí của Phó Tổng thống Mike Pence đã mắc COVID-19



"Katie đã có kết quả xét nghiệm âm tính suốt một thời gian dài và rồi bất ngờ hôm nay cô ấy có kết quả xét nghiệm dương tính", ông Trump nói và cho biết thêm rằng, ông không tiếp xúc với nữ nhân viên Nhà Trắng này gần đây.

Được biết, Katie là vợ của Stephen Miller, một cố vấn thân cận của Tổng thống Trump. Cô thường xuyên tiếp xúc với các phóng viên của Nhà Trắng.

Katie Miller, Thư ký báo chí của Phó Tổng thống Mike Pence và là vợ trợ lý cấp cao của Tổng thống Donald Trump. (Nguồn: Getty Images)







Ngay sau thông tin Katie mắc COVID-19, chuyến bay của Không Lực Hai chở Phó tổng thống Pence và nhóm phóng viên tháp tùng đã phải hoãn ít nhất 1 giờ đồng hồ. Các thành viên trong nhóm truyền thông tháp tùng đã được xét nghiệm và cho kết quả âm tính.

Như vậy, Katie Miller hiện là nhân viên thứ hai của Nhà Trắng dương tính với virus SARS-CoV-2 gây COVID-19. Trước đó, một người phục vụ hậu cần cho Tổng thống Trump tại Nhà Trắng cũng được xác định mắc COVID-19. Nhà Trắng cho biết, cả Tổng thống và Phó tổng thống đều đã được xét nghiệm và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.



Vào ngày hôm qua, Thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany đã lên tiếng khẳng định, những nỗ lực của chính quyền trong việc đảm bảo an toàn cho Tổng thống và Phó tổng thống bằng các biện pháp mới như truy vết tiếp xúc, thực hiện các khuyến cáo dành cho nhân viên thiết yếu.



"Chúng tôi áp dụng mọi biện pháp phòng ngừa để bảo vệ Tổng thống. Chúng tôi thực hiện tất cả những khuyến cáo mà các chuyên gia Deborah Birx và Anthony Fauci đưa ra”, bà McEnany nói khi đề cập đến khuyến cáo đưa ra bởi hai chuyên gia dịch tễ hàng đầu trong ban chỉ đạo ứng phó COVID-19 của Nhà Trắng hiện nay.

Theo Hãng tin Reuters, ông Trump và ông Mike Pence thời gian qua đã gây nhiều tranh cãi vì không đeo khẩu trang. Thậm chí, khi đi tham quan một nhà máy ở bang Arizona tuần này, ông Trump cũng không đeo khẩu trang khi xuất hiện trước ống kính truyền thông.





Hôm 7/5, Nhà Trắng cho biết cả ông Trump và ông Mike Pence đều âm tính với virus SARS-CoV-2 và đang khỏe mạnh. Đồng thời, Nhà Trắng cũng cho biết hai nhà lãnh đạo này sẽ được xét nghiệm hằng ngày.

Your browser does not support HTML5 video.

Phó Thủ tướng Bỉ bối rối không biết cách đeo khẩu trang - VTC14





Minh Tú (t/h)