Nạn nhân tử vong khi hút mỡ bụng tại TMV Việt Hàn: Vừa nhận chức Phó trưởng Công an TP Phúc Yên

Cơ quan công an TP Hà Nội xác nhận người đàn ông tử vong sau khi hút mỡ bụng sáng ngày 27/12 tại thẩm mỹ viện Việt Hàn (Cầu Giấy, Hà Nội) là Phó trưởng công an TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc).



Liên quan đến vụ việc người đàn ông tử vong sau khi hút mỡ bụng tại thẩm mỹ viện Việt Hàn, báo Người Lao Động thông tin, một lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy (TP Hà Nội) tiết lộ báo cáo ban đầu, nạn nhân tử vong khi hút mỡ tại Thẩm mỹ viện Việt Hàn (quận Cầu Giấy) là Phó Trưởng Công an TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Cụ thể, theo một nguồn tin riêng của PV Báo Giao thông, danh tính nạn nhân tử vong được xác định là Thượng tá Nguyễn Trung D., Phó trưởng Công an TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.



Video vụ việc.

Theo người dân địa phương, ông D. vừa mới nhận quyết định về làm Phó trưởng Công an TP Phúc Yên chưa lâu thì gặp nạn bất ngờ này.





Như Báo Sức Khỏe Cộng đồng trước đó đã đưa tin, vào khoảng 9h15 ngày 27/12, tại cơ sở Thẩm mỹ viện Việt Hàn (địa chỉ tại số 83, đường Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy) đã có một nạn nhân tử vong trong quá trình làm đẹp

Đến chiều cùng ngày (27/12), một lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân quận Cầu Giấy (Hà Nội) cũng đã xác nhận vụ việc và cử cán bộ tham gia kiểm sát vụ việc một người đàn ông tử vong trong quá trình làm đẹp tại thẩm mỹ viện Việt Hàn.



Người dân vây quanh nơi xảy ra vụ việc.



Theo công an Hà Nội, nạn nhân được xác định sinh năm 1976, quê Vĩnh Phúc . Trước đó, người đàn ông này có đến thẩm mỹ viện Việt Hàn làm đẹp, nghi hút mỡ bụng. Tuy nhiên, trong quá trình xử lý và tiêm thuốc đã xảy ra phản ứng nghiêm trọng dẫn đến tử vong.

Theo báo cáo của Cấp cứu 115, chẩn đoán ban đầu là nạn nhân bị sốc, ngộ độc thuốc tê lidocain sau khi vừa tiêm và chưa thực hiện kỹ thuật nào khác. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Quang Trung (Trưởng phòng Quản lý hành nghề y dược, Sở Y tế Hà Nội), kết luận chính xác về nguyên nhân tử vong còn cần chờ điều tra của công an.





Thực tế, theo như giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh , thẩm mỹ viện Việt Hàn chỉ được cấp phép làm dịch vụ chăm sóc da (không dùng phẫu thuật, không gây chảy máu), phun xăm thẩm mỹ (không dùng phẫu thuật, không gây chảy máu), mua bán mỹ phẩm.

Thùy Nguyễn (t/h)