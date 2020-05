Chuyên gia dự báo thời tiết nắng nóng gay gắt trên cả nước vào tháng 5

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, thời tiết nắng nóng gay gắt ở Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ sẽ bắt đầu ngay trong những ngày đầu tháng 5 và kéo dài đến hết tháng 6 ở Bắc Bộ; đến hết tháng 8 ở Bắc và Trung Trung Bộ.

Có nơi trên 40 độ C

Ngày 4/5, nắng nóng gia tăng về cường độ và có thể kéo dài nhiều ngày sau đó. Trong đợt nắng nóng này, dự báo nhiệt độ ở Hà Nội trong tuần có thể lên tới 37 – 38 độ C. Đặc biệt, một số nơi ở vùng núi Trung Bộ sẽ có nhiệt độ nắng nóng trong ngày lên đến trên 40 độ C.

Theo thống kê của Trung tâm, từ đầu năm đến nay, nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc đều cao hơn so với mức trung bình nhiều năm từ 1- 2,5 độ C. Thậm chí, có nơi cao hơn đến 3 độ C.

Người dân cần bảo vệ Sức Khỏe trước thời tiết nắng nóng gay gắt

Riêng mười ngày đầu tháng 5, nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 1,0-1,5 độ C. Khu vực Tây Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế cao hơn trung bình nhiều năm từ 1,5-2,5 độ C.

Theo khuyến cáo của Bộ Y tế, nắng nóng trong những ngày qua làm chỉ số cực tím (UV index) tăng lên mức quá cao, vượt ngưỡng cho phép. Trong khi bức xạ tia cực tím và các bức xạ khác (có trong ánh sáng mặt trời) rất nguy hại, có thể gây một số bệnh về da (sạm da, lão hóa da, bỏng nắng, ung thư da) và các bệnh về mắt (đục thủy tinh thể, thoái hóa hoàng điểm). Ngoài ra, thời tiết nắng nóng cũng là môi trường thuận lợi để gây ra các bệnh truyền nhiễm, bệnh về đường tiêu hóa, hô hấp … Do đó, người dân cần ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng; nghỉ ngơi, tập thể dục … nhằm nâng cao sức đề kháng.

Tháng 5 vẫn đón nhận đợt không khí lạnh

Ông Nguyễn Văn Hưởng cũng cho biết, trong tháng 5, các tỉnh Bắc Bộ vẫn còn chịu tác động của 2-3 đợt không khí lạnh. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, không khí lạnh trong giai đoạn này di chuyển và ảnh hưởng đến nước ta tranh chấp, xung đột với không khí nóng ẩm. Hiện tượng này thường gây ra nhiều hình thái thiên tai cực đoan như mưa đá, lốc xoáy, gió giật mạnh, sét đánh.

Ông Hưởng cũng nhấn mạnh, trên toàn quốc cần đề phòng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh trong tháng 5. Tránh thiệt hại về người và của.

Như Quỳnh